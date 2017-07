"El proyecto del "Benavente III" es del siglo pasado y no tiene ninguna validez"

Foto c. J. A. G.

Ramón Vázquez Negro. Foto c. J. A. G.

Ramón Vázquez Negro es para muchos un "gurú" del sector del transporte y la logística. Hombre directo y tajante, no cesa de repetir lo que 25 años de experiencia le dictan: cada punto del país vinculado al transporte y a la logística tiene sus necesidades y sus peculiaridades. Acertar con el desarrollo adecuado requiere estudios específicos. Esto propone para Benavente convencido de que el plan parcial del Benavente III es un error, un proyecto del siglo pasado sin validez en un mundo global en el que la demanda la marcan los grandes operadores y retailers. Si se llevará a cabo como fue redactado prevé un rotundo fracaso. Por eso recomienda encargar un estudio de viabilidad que tenga en cuenta las características del nudo benaventano.

-¿Tiene Benavente un atractivo singular por su posición en el Noroeste peninsular y en el conjunto del país desde el punto de vista del transporte y la logística?

-En mi experiencia profesional de 25 años en el sector, durante los que he desarrollado unos 12 millones de metros cuadrados logísticos y un millón y medio de metros cuadrados de naves de transporte y de logística, hay una cosa que es común en todos, en absolutamente todos los proyectos que conozco, en Zaragoza, Sevilla, Valencia, en Gijón, en Burgos o en Benavente. Todos aparecen con la siguiente frase: ubicación estratégica privilegiada. Claro, ubicación estratégica privilegiada, ¿verdad que todos no pueden ser?

-¿Cómo se valora entonces la cualidad de cada uno de estos puntos?

-¿Qué es lo que es necesario saber? ¿Para qué es esa ubicación? ¿Para quién es esa ubicación? ¿Cuál es privilegiada? ¿A quién interesa? ¿Quiénes son los potenciales usuarios? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene esa ubicación? ¿Cuáles sus fortalezas y sus amenazas? ¿Cuáles son sus oportunidades? Eso es lo que es necesario saber porque no hay un término general que diga, pues Benavente sirve para? Eso es lo que hay que estudiar para poder determinar para qué, y sobre todo para quién, sirve Benavente dentro del transporte y la logística y dentro de lo que es la cadena de suministro que hoy por hoy es global, mundial e internacional.

-¿Solo un estudio específico determinará qué le conviene a Benavente a la hora de desarrollar suelo industrial o suelo para transporte y logística?

-Claro. Benavente es un asociado de ACTE y como tal el gerente del Centro de Transportes, Fernando Pérez Aguado, me pidió que le ayudara porque quería redefinir la posición de Benavente y las posibilidades de ampliación del CTLB, actividades logísticas, captación de inversión, generación de actividades económica, etc? Pues es mi obligación como presidente el atender a los asociados y por eso estuve en varias reuniones?

-¿Cómo fueron esos encuentros?

-En una reunión previa con el Ayuntamiento se me expuso el proyecto que tenían del Polígono Industrial "Benavente III". Yo ya les dije lo que pensaba y lo volví a repetir en el consejo de administración del Centro de Transportes. En la reunión con el Ayuntamiento con el alcalde, concejales y técnicos municipales les dije el grave error que se comete reiteradamente. Ese es un proyecto del siglo pasado. No es un proyecto de este siglo ni del siguiente porque está hecho de forma cuadriculada, está hecho para atender de la misma forma e indiscriminadamente parcelas para el uso comercial, para el uso terciario, para el uso industrial, para la actividad logística, para la actividad del transporte?

-¿Y cuál es la consecuencia de esta distribución del suelo a su juicio?

-Se genera un mallado impresionante de viales y vialitos. Por ejemplo, hay unos viales centrales que son más anchos que la autovía. Es algo que ingenieros, arquitectos, consultores, hacen de forma cuadriculada pero sin pensar en el destinatario y en el usuario final. Esto genera un encarecimiento tremendo en los costes de urbanización, un aprovechamiento mínimo de la superficie del suelo, la imposibilidad de unir y separar parcelas para dar respuesta flexible a las demandas que quieren los operadores actuales, y además se produce una inviabilidad porque encarece muchísimo los precios y no es posible ser competitivo en la actividad logística que cada día es más competitiva.

-¿Cuál ha sido la respuesta que ha obtenido a estas observaciones?

-Los técnicos lo entendieron; los políticos lo entendieron; y fuimos al consejo de administración, volví a explicarlo con mayor detalle y yo creo que lo entendieron todavía más.

-Sin embargo no todos los consejeros votaron a favor del estudio de viabilidad. ¿Por qué modelo aboga usted?

-Bueno ese sería la consecuencia del estudio que es conveniente hacer. Reglamentariamente para hacer cualquier plan parcial o cualquier plan urbanístico, la norma exige un estudio. Yo no he leído el que se hizo para el Benavente III, pero si el resultado de ese estudio es lo que está plasmado en el plan parcial del Polígono Industrial "Benavente III", no tiene hoy ninguna validez, y en el sector del transporte y la logística, absoluta y rotundamente ninguna.

-¿Por qué?

-Porque no está enfocado al mercado. No está enfocado a los potenciales usuarios. No cuenta con un trabajo de campo. Es un estudio absolutamente teórico como se hacen todos los estudios que se desarrollan en los planes urbanísticos, que están pensados o basados solo en la actividad endógena de Benavente pero nunca en la actividad exógena, es decir, todo lo que es la captación de inversión, de generación de actividad, empleo, instalación de operadores y retailers (en el comercio de productos, la venta al detalle) procedentes del exterior, lo que hace que de un estudio ilógico, nada pegado al terreno, nada cercano a la realidad del mercado se produzcan consecuencias que luego salen.