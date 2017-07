Juan Dúo, aclamado por mayoría presidente del PP benaventano

Juan Dúo Torrado ha sido elegido por aplastante mayoría presidente del PP de Benavente por cuarto mandato consecutivo en el XIII Congreso local que se está clausurando en el Hotel Villa de Benavente. Han votado 60 afiliados y Dúo ha obtenido, tras el escrutinio, un voto en blanco y 59 respaldos.

Dúo se ha fijado el objetivo de recuperar la Alcaldía de Benavente dentro de dos años y para ello ha nombrado secretario general al segundo portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Manuel Salvador, y ha creado siete vicesecretarías. La de Organización estará presidida por la ex concejal Meri Martínez; la de Desarrollo Local y Empleo, por el procurador Emilio Cabadas; la de Integración Real e Igualdad de todas las Personas por la hija del presidente, Aránzazu Dúo; la de Sanidad y Medio Ambiente por Esther Fernández; Cultura, Juventud y Deportes ha sido encomendada a Beatriz Asensio; la Vicesecretaría de Relaciones con la comarca le ha sido encomendada a Jesús Toranzo, y la de Comunicación a Pilar Romero. El concejal José Antonio de Dios continuará ostentando el cargo de tesorero. La Junta Local estará compuesta por 27 miembros, siete más que la anterior.

Dúo agradeciendo a los afiliados su reelección. | Foto J. A. G.

El flamante presidente del PP benaventano, al que le siguen "temblando las piernas" como la primera vez que accedió al puesto, según ha dicho, ha estado arropado por el presidente provincial José María Barrios, por la presidenta de la Diputación, Mayte Martín, y por cargos de las directiva provincial.

El presidente provincial José María Barrios ha explicado, tras la elección, que el objetivo del PP en Benavente es volver a obtener la Alcaldía. "Ya ganamos en 2015 pero otros pactaron, los que no ganaron, y pusieron otro alcalde que no quería la mayoría de benaventanos", ha dicho Barrios, que ha asegurado que el alcalde de Benavente "es un rehén" de IU y ha insistido en la necesidad de "ilusionar a los benaventanos con proyectos propuestas y criticando aquello que no se hace bien desde el bipartito municipal".

Con anterioridad Dúo, que ha agradecido la presencia de representantes de colectivos vecinales y de centrales sindicales en el acto de clausura, ha subrayado que el desarrollo y el empleo y la sanidad serán las materias prioritarias para la nueva Junta Local del PP.