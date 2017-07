El presidente de ACTE asegura que el actual plan parcial tiene "exceso de infraestructuras"

El presidente de ACTE (Asociación de Centros de Transporte de España), Ramón Vázquez, explicó que "cuando veo el proyecto previsto en Benavente para el desarrollo del polígono industrial Benavente III veo que no es del siglo XXI. Ingenieros, arquitectos y técnicos hacen unas retículas perfectas pero se empieza a hacer la casa por el tejado, sin saber para qué, para quién, cómo, cuándo y sobre todo, cuánto". El presidente explicó que "la logística está cambiando y Benavente está en la autovía como otros tantos municipios, lo que hay que ver es cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Saber qué oportunidades tiene. Con este proyecto les he dicho que jugamos en liga regional, no está puesto en las ligas nacionales e internacionales".

Y añadió que "si tenemos un producto atractivo en precio, infraestructura y flexibilidad para hacer grandes y pequeñas parcelas, grandes implantaciones y procesos de ampliación y para que los costes de las infraestructuras sean adecuados, vamos a conseguir que se implanten empresas".

Para Vázquez los pasos a dar pasan por "estudiar lo que necesita Benavente, rediseñemos lo que sea necesario en cuanto a superficie e infraestructuras y pongamos a hacer la tramitación urbanística y, en paralelo, dirijámonos a los potenciales usuarios, a través de la comercialización del CTB, para garantizar que lo que se va a planificar tenga un soporte en la realidad".

Del estudio que da soporte a este plan parcial, señaló "claro que existe, pero no es un estudio de viabilidad que haya hablado con los grandes players mundiales que están involucrados en cada uno de los territorios en el sector de transporte y logística. Eso no se ha hecho".

De lo planeado en el plan parcial explicó Vázquez que "hay un enorme exceso de infraestructuras que lo que hace es ocupar suelo y hay que invertir mucho dinero, hay que mantenerlas. La inversión es mayor para un menor aprovechamiento".

Para el alcalde iniciar por el estudio de viabilidad "no es partir de cero, sino empezar la casa por los cimientos. Hay que minimizar los riesgos para que nos digan en qué tenemos que modificar el plan".