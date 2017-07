El PP vota en contra del estudio "por una cuestión de forma"

Por primera vez en el Consejo de Administración del CTLB se ha votado en contra de los asuntos abordados en el orden del día. HA sido el PP quien decidió ayer hacerlo, tal y como había anunciado una hora antes de la celebración del Consejo, en rueda de prensa. "El PP en este Consejo de Administración consideramos que estos dos puntos (que el CTLB se implique en el desarrollo del Benavente III y contratar el estudio de viabilidad) se queden sobre la mesa. Creemos que lo primero es que el Ayuntamiento se defina con este asunto, puesto que es el promotor del polígono industrial, que diga si autoriza o no y, en caso de que no nos hagan caso, que es lo que suele pasar que no nos hacen ni caso, votaremos en contra", anunciaba el popular Manuel Vega.

Insistió, además, en que "en el plan parcial ya firmado ya figura un estudio económico, memoria vinculante en la que se recoge la viabilidad del desarrollo de este nuevo polígono. Todo es mejorable, por supuesto". El PP cree que "tal y como está el diseño del polígono industrial Benavente III es adecuado al mercado. Se ha hecho un plan parcial con reparcelación flexible, que se adapta a cualquier demanda y necesidad de mercado. ES necesario que, de modo inmediato, se saque a contratar el proyecto actuación de este plan parcial".

El alcalde lamentó la negativa del PP puesto que "se han negado incluso antes de que se lo explicase el técnico".