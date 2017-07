Pobladura subasta una finca vendida por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Pobladura del Valle saca a subasta una parcela ribereña del río Órbigo que este Consistorio ya vendió hace 15 años por 30.000 euros a un particular de una localidad cercana. Con la medida el Ayuntamiento pretende regularizar la situación ya que aún cuando es propietario de la parcela, no puede disponer de ella al no estar registrada y menos aún escriturada al no haber un procedimiento de venta legalmente establecido.

Los hechos se remontan hace ya 15 años, concretamente en el año 2002, cuando el entonces alcalde vendía la finca de "la Veguita", una parcela de 3,5 hectáreas junto al margen izquierdo del río Órbigo, en la raya con el término de Vecilla de la Polvorosa, por una cantidad de 30.000 euros más 6.000 euros a la hora de formalizar las escrituras. La tesorería municipal llegó a contabilizar esos 30.000 euros, pero no se pudo hacer efectiva la venta por haber llevado a cabo un procedimiento irregular, de venta directa, es decir sin un trámite administrativo como exige la legislación.

Desde el Consistorio de Pobladura y con objeto de regularizar la situación se han evacuado consultas al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación cuyos técnicos señalan que el procedimiento a seguir ha de ser el de la subasta, aseguraron ayer tanto el alcalde como la secretaria del Ayuntamiento.

Para ello, se cuenta con un informe de tasación de los terrenos cifrando el valor en 32.310 euros. Esta es la cantidad por la que sale el tipo mínimo de licitación que ayer noche se aprobaba en una sesión plenaria. Con la aprobación plenaria se pretende finiquitar una situación anómala ya que el problema de todo esto consiste en que "el Ayuntamiento no puede dejar de ser el propietario de los terrenos, ni tampoco el que pagó por ello, al que sólo le consta el abono de los 30.000 euros, pero no pude certificar esa pretendida propiedad", explicaron ayer desde el Ayuntamiento.