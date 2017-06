Suspendido el espectáculo de teatro de calle de "Thelmo Parole"

El espectáculo programado para hoy en la Plaza de Santa María a las 22 con Thelmo Parole "The Show Must Go On" se ha suspendido por causas ajenas al Ayuntamiento. De modo la programación municipal del Multifestival de Calle Joven (Mudeca), que se ha adelantado al mes de julio este año, se reduce a una jornada que tendrá lugar mañana en las inmediaciones del Centro de Interpretación de los Ríos.

Las actividades darán comienzo con una exhibición de gaffiti y arte urbano que tendrá lugar desde las cuatro de la tarde y hasta las nueve de la noche y que contará con un premio especial del público para el mejor graffiti.

A las seis de la tarde, dará comienzo un taller y exhibición de break que se prolongarán durante dos horas para la diversión de los jóvenes.

El tobogán gigante podrá utilizarse desde las siete de la tarde y a las ocho dará comienzo otra de las novedades de esta edición, la denominada "Summer Cross", que dará comienzo a las ocho de la tarde. Los participantes distribuidos por equipos y disfrazados deberán de completar un recorrido con tobogán gigante, zona wipeout, puntería con paintball, zona de espuma, deslizadera y pista americana. Se valorará la originalidad de los disfraces.