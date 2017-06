Funcionarios llevan al Contencioso los cambios sobre sus descansos

Personal funcionario del Ayuntamiento de Benavente ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2017 dictada por el Ayuntamiento de Benavente en materia de personal. Este decreto venía a desestimar el recurso potestativo de reposición presentado por personal funcionario frente a la notificación municipal de aplicación de lo pactado en el artículo 9 del Reglamento Personal Funcionario, que estipula las condiciones de descanso semanal y de los festivos de los agentes de policía.

En la notificación se hacía referencia a la subida de las retribuciones por la realización de los domingos y festivos trabajados a los empleados municipales funcionarios. La medida, tal y como informó el concejal de Personal en su momento, supondría abonar la cantidad de 73 euros por domingo y festivo trabajado, de modo que desaparecería la compensación que se venía haciendo en descanso; y esta subida se pondría en marcha a partir del día 16 de enero.

Cuando se tuvo conocimiento de esta información, representantes del personal funcionario municipal de UGT y C-SIF enviaron nota de prensa agradeciendo al equipo de Gobierno "el esfuerzo realizado" y valoraron la medida tomada "por ser ésta una de las muchas propuestas realizadas por los representantes a la Administración en las diferentes mesas de negociación celebradas". Sin embargo, un mes después uno de los representantes de los funcionarios municipales presentó recurso de reposición al considerar que la medida es nula de pleno derecho y solicitaba en su recurso que se suspendiera la ejecución del acuerdo.

El Ayuntamiento desestimó este recurso mediante decreto de Alcalde, en el que se recogía que la intención de la notificación a los trabajadores "no era distinta a la que se tuvo convocando las reuniones de la Comisión de Seguimiento, y era informar (no someter a acuerdo) de la aplicación de un aspecto ya pactado en el Reglamento de Funcionarios y que se encontraba pendiente de cumplimiento". Señalaba, además, que estas reuniones no se pudieron celebrar por no acudir los representantes de los funcionarios "sin que haya excusa para la falta de comparecencia de todos ellos en dos ocasiones, pero si se hubieran podido celebrar se les hubiera informado de lo mismo que se hizo por escrito".

La representación de estos funcionarios ha decidido continuar ahora por la vía judicial y es por ello que han presentado recurso contencioso administrativo contra este último decreto de Alcaldía de marzo en el que se desestima el recurso de reposición interpuesto anteriormente por los trabajadores.