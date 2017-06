El comercio electrónico, una oportunidad para los negocios locales "de abrirse al mundo"

Estar presente Internet con un negocio o una empresa requiere hacerlo de manera correcta y efectiva, conocer a la competencia y a los potenciales clientes y ofrecerles valor añadido. Estas son solo algunas de las ideas que quedaron claras ayer en las "V Jornadas de Comercio y Marketing" organizadas en Benavente por el IES León Felipe, que contaron con la presencia de más de cuarenta personas.

La ponente Rebeca Cordero abordó la panorámica de la situación actual y expuso cómo en ocasiones los comercios electrónicos no están respondiendo a la demanda de los clientes. Siguió su explicación profundizando en cuáles son los primeros pasos para abrir un negocio on-line y qué plantear para entrar en este mundo on-line. "En general cuanto más pequeña es la población, se prefiere el contacto de tú a tú con los clientes, lo que en el fondo nos hace perder una gran oportunidad que nos ofrece Internet, que es salir del ámbito del pueblo o de la ciudad en la que nos manejamos. El que quiera ir a la tienda física puede seguir yendo, pero tiene un aporte adicional estando en un entorno on-line", señaló.

"La web puede ser un buen escaparate además del que tenemos, tenemos que ser flexibles, hay que valorar si usamos o no redes sociales, qué está haciendo nuestro competidor y si podemos mejorarlo", añadió y puntualizó también la necesidad de que una buena web sea funcional, estable y disponga de un tiempo de carga breve. Un gimnasio de Salamanca y una tienda de ropa, fueron sus casos de éxito reales.

Llegó la ponencia de Mariví Lastra, que ha logrado con su pequeña tienda de telas posicionarse en la primera página del mejor buscador del mundo, Google. "Hay algo que no está en Google que son las emociones, las sensaciones, aquello que te eriza la piel. Yo entiendo la empresa desde el punto de vista empático y emocional, tocar las manos de mis clientes. Lo hacía cuando tenía proyectos off-line y ahora lo sigo intentando y para ello es muy importante la interacción. Yo trato al cliente como a mí me gustaría que me tratasen. Empatizar es lo más importe".

En su alocución explicó su propia experiencia en el salto a Internet, donde asegura "aplico la filosofía, desde una tienda de telas pequeñita he logrado hacerme mi sitio porque intento diferenciarme y veo lo que no están haciendo los demás. Y no cubren la parte más personal y yo sí lo hago".