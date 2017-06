El Ayuntamiento vallará un espacio en las Pavas para los perros

La Concejalía de Medio Ambiente tiene previsto habilitar una zona de recreo para los perros en el espacio que hay en el Prado de las Pavas entre el puente y el final del carril bici, una vez pasado el Centro de Educación Vial. Ésta era una de las tres zonas que desde la Concejalía se barajaba esta posibilidad, según había explicado el edil del área, Manuel Burón, a este periódico en agosto del pasado año.

Finalmente se ha optado por este espacio que ya se tenía previsto habilitar para este fin en el año 2012, por el Partido Popular con el importe monetario procedente de la baja del proyecto del carril bici. Finalmente no llegó a finalizarse la actuación.

"Ésta es una zona de las que teníamos previstas, pero habrá que ver cómo podemos acometerla presupuestariamente. El espacio no está vallado, ya que no llegó a completarse la actuación prevista, y será necesario vallar más de lo que en principio teníamos pensado", señaló Burón.

La actuación de la zona para perros sí se refleja en los presupuestos municipales de este año y destina esta Concejalía 6.000 euros para ello, de recursos propios. "Es algo que vamos a hacer, aunque no me atrevo a ponerle una fecha porque tenemos que ver si con los recursos que disponemos podemos acometer el vallado completo que está previsto. Y si no, tendremos que buscar recursos, pero hacer se va a hacer", añadió Burón.

Asegura el concejal que ya se han pedido presupuestos para la actuación.

La necesidad de este tipo de espacios en Benavente se ha venido reivindicando con la recogida de firmas aunque no se ha materializado en una solicitud formal en el Ayuntamiento.