Errejón: "El Gobierno zancadillea a la justicia en favor de corruptos"

El diputado y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, calificó ayer el comportamiento del Gobierno del Partido Popular como "propio de una mafia" tras los casos de corrupción (Caso Lezo) que se han venido sucediendo a lo largo de la pasada semana.



Errejón, que comió en un restaurante de Benavente camino de un acto político previsto en el Palacio de Congresos de Oviedo, ha explicado a este periódico que la moción de censura presentada por Podemos busca rescatar el país de un Gobierno "que está zancadilleando a la justicia" para "favorecer a presuntos corruptos" del Partido Popular.



"Lo importante es lo que está pasando con el Gobierno de España, y lo que está pasando con el Gobierno de España no es solo que haya casos de corrupción, sino que se está intentando zancadillear a la justicia para darle favores a presuntos corruptos, que este es un problema de urgencia democrática. Y por encima de las preferencias partidistas de cada uno, ahí todos los partidos nos deberíamos retratar. No podemos seguir manteniendo un Gobierno que le hace daño a la institucionalidad en España", aseguró respaldando la moción de censura anunciada por Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados.



"Como una mafia"



El parlamentario de Podemos cree que el PSOE "debería estar a la altura" tras la moción de censura anunciada por Pablo Iglesias para poner fin a la "destrucción" de las instituciones que "está llevando a cabo" el Gobierno del Partido Popular y ha abogado por "dar una respuesta no como partidos, no cada uno según su ideología", sino "una respuesta como país".



"El PSOE debería estar a la altura. No le pedimos que esté de acuerdo con nosotros en todo. Lo más importante es que seamos capaces de decirle al Gobierno de España que no se puede seguir haciendo esto: presuntos corruptos que se reúnen con el número dos de Interior, un ministro de Justicia que le dice a los fiscales a quien pueden y a quien no pueden investigar. Es un comportamiento propio de una mafia. Y a esto hay que darle una respuesta no como partidos, no cada uno según su ideología, hay que dar un respuesta como país, y la respuesta como país es que hay que rescatar las instituciones de estos señores que nos lo van a destruir", argumentó.



Errejón ha explicado también, en referencia a la asistencia de Irene Montero a una tertulia de la Cadena Ser en la que él era el representante de Podemos invitado, que la formación morada "tiene derecho a elegir a sus portavoces". El político de la formación morada ha calificado de "gratos" los recuerdos de la "hermosa" campaña electoral iniciada en la localidad zamorana de Villaralbo junto a Pablo Iglesias en diciembre de 2015.