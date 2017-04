El PP dice que la izquierda ha convertido la Veguilla en "un macrobotellón"

"El pretendido intento de atajar el alcohol en la petición del toro en la Plaza Mayor fue lo que muchos benaventanos sospechaban, una pantomima del equipo de Gobierno, que a pesar de que el buen tiempo acompaño y la coincidencia de fiestas en Castillas y León, no consiguió que los benaventanos que rechazan este tipo de comportamientos volviesen a su plaza, ante el temor a lo que finalmente sucedió".



El Partido Popular hizo ayer balance de las fiestas de la Virgen de la Vega acusando al equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU de convertirlas "en un macrobotellón", algo que ocurre desde hace más de una década y que durante el pasado mandato llevó al Gobierno de Saturnino Mañanes y a la edil de Festejos, Bárbara Palmero, a "cambiar el vidrio por el plástico" durante la petición del Toro.



"El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha convertido las fiestas de la Veguilla en un macrobotellón. Hemos pasado de la ostentación del baño en alcohol en la Plaza Mayor, al macrobotellón en calles y plazas", argumentó ayer el PP en un comunicado de prensa en el que afirma que "cada año son más los que deciden marcharse y no participar de la fiesta, tendencia que desde el PP animamos a intentar cambiar".



Los populares, que no asistieron al vino institucional organizado por el Ayuntamiento, defendieron su "coherencia", tras "la eliminación de este tipo de gastos, conscientes de la situación económica que viven muchos vecinos de nuestra sociedad".