Ávila cumple su amenaza y solicita al juez que "demuela la parte ilegal" del Villalar

El arquitecto y proyectista del Edificio Mercantil, Román Ávila, ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora la ejecución de la sentencia del Edificio Villalar. Cumple así su amenaza tras considerar que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) no se ha cumplido siete años después de que la autoridad judicial notificara la resolución de forma expresa al Ayuntamiento.



El Alto Tribunal de la región dio la razón al arquitecto Román Ávila, que ejerció la acción popular, y el inmueble fue declarado ilegal al anular la licencia concedida en el año 2005. El TSJCyL concluyó que la licencia no se podía otorgar porque las autorizaciones urbanísticas estaban suspendidas debido a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana.



Según Ávila, un día después del 10 de enero de 2012, "cuando ni siquiera" la sentencia era firme, el Ayuntamiento de Benavente remitió "la resolución de restauración de la legalidad urbanística, en la que no se acuerda nada distinto de aquello que se acordó en la incoación del procedimiento, y el 31 de julio archivó el expediente". Ávila da por hecho que "hasta la fecha no se ha procedido a la ejecución de lo acordado en la sentencia". A juicio del demandante no se acometieron, o no totalmente, la veintena de actuaciones que suponían la demolición de las partes ilegales del inmueble determinadas en el informe pericial, como recuerda citando diversa jurisprudencia.



Por ello reclama la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de 2010 por el TSJCyL y "requiera a la Administración demandada (el Ayuntamiento de Benavente ) para el inmediato cumplimiento y, en caso de incumplimiento, se lleve a cabo la sentencia mediante ejecución subsidiaria con cargo a la propia Administración, con imposición de costas para esta".



Ávila, que comparecerá el día 15 de mayor acusado por alzamiento de bienes por el impago de la sanción del Edificio Mercantil, reclama al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora que requiera al Ayuntamiento para que aporte el expediente completo sobre el edificio Villalar.



Del mismo modo solicita que se acuerde que el perito judicial verifique sobre el terreno y emita un informe acerca de si en el edificio Villalar se han subsanado todas las deficiencias sobre las que informó pericialmente en la vista.



Del mismo modo reclama que se pregunte al Registro de la Propiedad si el Ayuntamiento le comunicó "el inicio del procedimiento de protección y restauración de la legalidad o sancionador" a fin de que dejara constancia de las variaciones producidas en el inmueble.