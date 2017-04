ANPBA pide a la Junta que "no autorice" el Toro de las Peñas programado para el 17 de junio

La Asociación Nacional para la Protección de los Animales (ANPBA) ha pedido formalmente a la Junta de Castilla y León por segundo año consecutivo que "no autorice" el denominado Toro de las Peñas, que se correrá el sábado 17 de junio.



La protectora ha invocado la orden regional que regula los espectáculos taurinos tradicionales y la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obliga a su cumplimiento, para reclamar una desautorización expresa de la carrera programada por el Ayuntamiento benaventano, tras la licitación de todos los festejos taurinos para la Semana Grande de 2017.



"El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación la organización de los espectáculos taurinos populares de las fiestas del Toro Enmaromado 2017 y, como se observa en el pliego de cláusulas técnicas, se ha programado un toro enmaromado para el sábado 17 de junio que no se correspondería con el enmaromado legalizado o tradicional, que es del miércoles 14 de junio", argumenta la protectora.



Por ello, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha remitido un escrito al delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, solicitándole "que no autorice ese "enmaromado" del sábado".



Según la protectora, "lo único que posee cobertura legal, es la utilización de un toro enmaromado, no dos toros enmaromados". Además, "para que un toro enmaromado concreto pueda ser legalizado necesita una declaración expresa", insiste.



La protectora, que alega que "ni existe constancia documental y fehaciente de su celebración desde tiempos inmemoriales, ni orden de la Junta de Castilla y León que se haya promulgado y que le hubiera reconocido su carácter tradicional", al festejo del sábado, se apoya igualmente en las resoluciones judiciales.



ANPBA condena "todo uso de animales en espectáculos por lo que velará para que al ciclo de festejos del Toro Enmaromado no vayan añadiéndose más y más toros enmaromados, "ad infinitum", sin límites, dada la excepcionalidad de la norma que regula los espectáculos taurinos tradicionales, como ha establecido ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".