La Policía atendió en La Veguilla a una persona ebria y quejas por ruidos

"Mucha fiesta, pero a la vez todo mucho más tranquilo, más comedido", así explica la concejal de Fiestas, Patricia Martín el balance de lo que han sido las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente que se ha cerrado con una "gran participación" de la gente en general y de las peñas en particular. Ayer operarios municipales volvieron a colocar las jardineras de la Plaza Mayor.



La participación de estas agrupaciones es de destacar en iniciativas como la concentración de charangas que ha logrado sacar a las peñas a la calle en colaboración con el Ayuntamiento. "Tenemos que hablar no solo de las peñas oficiales, sino también de las no oficiales que han querido colaborar con estas fiestas y se ha nota en la participación en la calle", señaló Martín. La próxima semana la concejala se reúne con la Coordinadora de Peñas para ir cerrando el programa del toro, para el que ya ha comenzado la cuenta atrás.



No se ha conseguido eliminar de las calles la presencia de alcohol y mucho menos en la petición del toro donde se vio arrojar litros de vino y sangría de unos jóvenes a otros que volvieron a provocar el taponamiento de los accesos a la Plaza mientras en otro puntos del centro de la misma había suficiente espacio. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana explica que se valorará apercibir a los jóvenes, como se hizo el pasado año, pero en principio no es la intención de la Concejalía. Tanto Jesús Nieto, como la concejal de Fiestas, hacen hincapié en que cambiar la imagen de la petición del toro no es algo que se consiga en un año y en su empeño está seguir concienciando a la gente joven para lograr que los comportamientos sigan siendo más moderados, "como ya ha pasado este año, que ha estado bastante más moderado", señaló Nieto. "Queremos una fiesta diferente y se ha intentado y se seguirá intentando", añadió Martín.



En cuanto al balance realizado por la Policía Local es positivo en cuanto a la cantidad de gente que ha habido en la calle y las escasas incidencias en las que se han visto obligados a intervenir. Destaca la atención de quejas por ruidos en los locales de las peñas oficiales y las no oficiales, y también de actividades programadas por el Ayuntamiento. En cuanto a incidencias sanitarias hay que lamentar cinco el sábado, entre las que están el traumatismo en la cabeza de un hombre que se golpeó la cabeza tras recibir un puñetazo y un caso de embriaguez. Además, se denunció a dos vecinos por orinar en la vía pública.