La carrera se aprende en la calle

La mañana de la jornada festiva de ayer, en la víspera de la patrona, no podía amanecer más dulce, porque los peñistas de la Gente del Toro elaboraron una chocolatada para distribuir entre los más pequeños. Entre los "peques" y mayores, porque se sirvieron 250 servicios de chocolate con bizcochos.



La sede de la calle Ronda de la Rancha era el escenario a donde se encaminaban los niños y familiares para degustar el rico dulce. Y con toda puntualidad, porque la organización fijó las 11,00 horas para el reparto y a esa hora ya había algunas colas en la calle. En su inmediaciones se había instalado un stand para que los voluntarios de la Gente del Toro incrementasen el número de aficionados a este evento de la carrera del enmaromado y sus primeros aprendices. Los carretones ya estaban dispuestos, algunos de estrena, para hacer las delicias de los más jóvenes. Incluso la maroma era portada por dos voluntarios de la Gente del Toro hasta las instalaciones del toril viejo donde poco después del mediodía estaba previsto el ejercicio de la carrera del enmaromado. Una carrera simulada a cargo de las escuelas taurinas para que los pequeños se vayan acostumbrando a la soga.



Junto al toril viejo la espera se hacía interminable para algunos pequeños sin querer soltarse de la maroma. Salió del toril el carretón con el enmaromado y las embestidas se hacían notar. Las prisas de los pequeños por comenzar la carrera eran ralentizadas por sus madres, porque el enmaromado no corría tanto. Bueno, eso parecía, porque el ascenso de la calle del Toril se hizo veloz hasta el requiebro de la calle San Antón. Desde aquí la carrera se desenvolvía con algún que otro parón, tanto para descansar los corredores como el astado de pega. Así hasta regresar a los toriles.



Por la tarde se organizó la suelta de un toro de cajón (infantil) en la plaza de la Madera, en un acto organizado por Charamandanga y más tarde, en el toril viejo se llevaba a cabo un encierro de toros urbanos hinchables con la colaboración de la asociación benaventana del toro enmaromado (ABTE) para prolongar la jornada al caer los primeros rayos de sol con un reparto de sangría y pastas en la plaza Mayor organizado por la peña no oficial " Qué pasa cagao". El tercer día del Tríduo a la patrona daba paso a la verbena con la orquesta "New York".