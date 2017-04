El Ayuntamiento repartirá 2.000 pañuelos que teñirán de rojo la petición del Toro

Ultimados ya los detalles para la petición del Toro en la que, en el empeño por que este año sea "más de todos y para todos", se van a repartir hasta que se agoten un total de dos mil pañuelos rojos con el escudo de Benavente. "Lo que pretendemos es que este acto se tiña de rojo de fiesta, y no del rojo del vino", señaló el concejal de Régimen Interior, Fernando Marcos.



Una docena de voluntarios de Protección Civil serán los encargados de repartir estos pañuelos hasta que se agoten y desde el Ayuntamiento se invita, una vez más, a que para ello se deje la bebida alcohólica, en un intercambio. "Pretendemos que sea un refuerzo positivo. Se entregarán pañuelos también a personas que no vayan con bebida, hasta que se agoten", explicó Marcos. En la mañana de ayer se ultimaban los preparativos en la Casa Consistorial de la Plaza Mayor, donde dos balcones lucen ya la nueva bandera de la ciudad.



La Oficina de Turismo ha sacado ya a la venta la nueva bandera de modo que se puede adquirir la de metro con la serigrafía del escudo de la ciudad por 25 euros y la de balcón a un precio de 8 euros el metro. Por otro lado, también el Teatro ha cerrado ya los preparativos para la gala prevista hoy con motivo del acto de coronación de las representantes de la juventud de Benavente que este año volverán a lucir trajes de Loly Cubo, en lugar de los atuendos regionales. "Va a ser una gala muy benaventana", explicó la concejal de Fiestas que ha mostrado su agradecimiento a todos los que colaboran con esta iniciativa a la que se pretende dar "una imagen más juvenil". En la decoración del escenario colabora el maestro fotógrafo Juan José González, quien es el mantenedor de la gala este año. También Asprosub ha querido colaborar con el Ayuntamiento donando las flores del acto.



El ambiente festivo no solo se vivió ayer por las calles céntricas, sino también por los distintos barrios de la ciudad y, especialmente, en la zona de Las Malvinas donde este año han vuelto los feriantes de atracciones infantiles.