Huerga pide "respeto" y que la petición del toro "vuelva a ser una fiesta para todos"

Comienzan hoy los actos lúdicos de la programación de las Fiestas de Interés Turístico Regional de La Veguilla con la vista puesta en el próximo lunes en que la Plaza Mayor acogerá la petición del toro al alcalde de la ciudad, en un acto al que desde el equipo de Gobierno se pretende dar una vuelta. El alcalde insistió ayer en que "queremos una fiesta distinta en cuanto a la imagen de la Plaza Mayor por parte de los ciudadanos. Queremos que la fiesta sea de todos y para todos. Con ello queremos pedir a benaventanos y a la gente de la comarca dos cuestiones: la educación y el respeto".



Luciano Huerga hizo un llamamiento a la "reflexión" y "que la fiesta sea para todos. La Plaza tiene que recuperar ese espíritu de respeto y educación. Queremos que los jóvenes lo pasen bien y disfruten, es un día de exaltación popular y fiesta, pero sin molestar a las familias que año tras año se van retirando hacia los soportales de la Plaza. La alegría hay que exteriorizarla pidiendo el toro".



Además, las personas que durante el acto de la petición del Toro Enmaromado "empapen" a otras serán identificadas por la Policía Local, como ya se anunció el pasado año, según el alcalde quien incidió en que "el camino no es poner multas, sino que lo pasemos todos bien. Hay que respetar a las personas mayores, no tienen por qué no disfrutar de la fiesta en su conjunto. Vamos a pasarlo bien, pero con respeto a los demás. No copiemos lo malo de los sitios. Alguno lo tomará como una afrenta pero no es esa la reflexión".



Cartel del Toro



Afirmaciones que realizó Luciano Huerga tras la presentación del cartel del Toro que este año se ha querido adelantar al acto de coronación previsto para mañana en el Teatro. En esta edición será el cartel "Identidad", de César Núñez Álvarez, de Astorga, el que anuncie las Fiestas del Toro, según informó la concejala de Fiestas, Patricia Martín.



"Ocho años consecutivos que me he presentado al concurso del toro enmaromado con mucha ilusión, acercándome de Astorga a Benavente a entregar mi propuesta y viendo las exposiciones de los carteles. Alguna vez fui finalista pero la suerte me fue esquiva. Me siento orgulloso", asegura el ganador.



En esta edición han sido 17 los carteles presentados de los que siete no pudieron concursar por no cumplir con las bases del certamen. "Errores en rotulación, en cartografía, por no cumplir las medidas o porque la palabra "Benavente" no es legible", según explicó Martín.