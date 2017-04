El PP propone que se amplíe a Campos la red de aguas del Tera para subir el consumo

El PP de Benavente propone a la Mancomunidad de Abastecimiento del Tera que, en la próxima Comisión de Seguimiento, proponga ampliar la red de agua a la comarca de Tierra de Campos. El popular Manuel Vega cree que de este modo se podrá contar con un mayor consumo de agua en esta red, algo de lo que depende el precio, y se pondrá fin a problemas que tienen algunos de los pueblos de Campos. Asegura que ha sondeado a varios pueblos y cuatro de ellos (aunque no especificó cuáles) están interesados en unirse.



Esta propuesta no es nueva. Ya la propia asamblea de la Mancomunidad abordó en enero la posibilidad de que se uniera Villafáfila. Según explicó entonces Juan José Gil, director de Infraestructuras de Acuaes, no solo se había solicitado la unión por parte de Villafáfila, sino que está "valorado y es viable, siempre que no se conecten todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad". Fue una de las iniciativas planteadas para lograr un aumento del consumo del agua.



"Es una obra que se diseñó para 83 núcleos de población con 57 ayuntamientos y ha quedado en poco más de treinta. Como se diseñó para abastecer unos consumos de 6 millones de metros cúbicos y escasamente se llegan a 2, se puede hacer un estudio para que los depósitos puedan dar servicio a muchos municipios de esa zona y cubrir así esos metros cúbicos iniciales", señaló Vega. "Que haga un estudio y lo presente a Acuaes".



Vega ha sido muy crítico con las declaraciones del alcalde, que en su calidad de vicepresidente de la Mancomunidad, señaló que se prevé para 2018 una masiva adhesión de municipios. Lo ha llegado a calificar de "desvergüenza" y "falta de responsabilidad" porque cree que Huerga se atribuye méritos que consiguieron otros. "El primer trimestre ha sido histórico en consumos porque la dirección de la Mancomunidad hace unos años, entre la que estaba yo, trató con Acuaes para que se hiciera una obra en el ramal de Castrogonzalo y se consumiera más agua y se gestionó para que Burganes y Bretocino se sumaran".