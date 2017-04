Carta abierta a Felipe Santiago Calzada

Hola Felipe! Me alegra mucho conocer de tu vida, después de tantísimos años sin saber nada de ella; estoy seguro que 1a alegría es recíproca.



También me alegro que en momentos críticos para el Partido, como los que está viviendo, haya compañeros que expresen con entera libertad 1o que piensan y desean para é1. Tu reflexión en este periódico del 27 de marzo me ha empujado a publicar la mía. ¡Gracias!



Quizá Felipe yo pudiera compartir alguna de tus querencias, magistralmente expresadas en tu artículo, pero debes convenir conmigo que no se dan las condiciones mínimas exigibles para realizar el más mínimo y austero de los análisis. Consecuentemente, en conciencia, yo, ni nadie del PSOE, puede votar a Susana Díaz mientras no nos explique a todos los españoles el cómo y el porqué de 1a conspiración de 1 de 0ctubre; ella que contribuyó como primera actriz.



El cómo lo conocemos por 1a prensa: "Hacer dimitir a 1a mitad mas uno de los miembros de 1a Ejecutiva Federal, controlar, al menos, el 50% de Comité Federal, y, ante todo y sobre todo, no permitir bajo ningún concepto el voto libre y secreto de los miembros de dicho Comité. Todo muy sospechoso...



Para mayor seguridad, que sepamos, se desplazó a Benavente 1a baronesa, pienso, acompañada de su guardia pretoriana, con la "sana" intención de captar votos de miembros del Comité en pos de su macro-operación.



Lo hizo al más puro estilo Ruiz Zorrilla (**): con sigilo, de noche y juramentándose de que los motivos y acuerdos no vieran 1a luz del sol. ¿Acaso ha dicho a los militantes socialistas de Zamora e1 Sr. Plaza defensor a ultranza de los valores positivos de doña Susana, sobre el cómo y el porqué se llevó a cabo el desastre del 1º de 0ctubre?



Todo esto me recuerda cómo se hacían antiguamente los niños que se llamaban del estraperlo: todos acababan en la inclusa.



!No! No se trata de cerrar la herida en falso, esto acarrearía la muerte segura del enfermo. Ni con primarias ni secundarias, ni..., se podría evitar la aparición de la gangrena.



A mi juicio, los partidos políticos deben estar al servicio de los ciudadanos sin ningún tipo de cortapisas; cuando cometen grandes errores, tienen que explicar a todos los ciudadanos, votantes o no votantes, militantes o no; el qué, el cómo y para qué. Todos los pecados tienen su castigo, e1 de los promotores y promotora tienen el sagrado deber de 1a explicación para poder expiar sus culpas y propiciar la curación de las heridas.



Hoy no quiero entrar en asuntos de mayor calado.



Como puedes ver Felipe esto es muy duro de soportar para un carnet de más de 40 años de militancia; cuando sepamos realmente eI porqué, ¿cuadraremos e1 círculo o resulta que 1a abuela era monja?.



Quiero transmitirte un consejo que me dieron cundo yo era muy chico: "Nunca te fíes de los que compran leña y venden humo".



Sinceridad por sinceridad, yo en las primarias a Secretario General voté a Eduardo Madina, ahora voy a votar a Pedro Sánchez. Antes lo hice en conciencia, ahora también.



Un abrazo Felipe y salud compañero.



(**) Don Manuel Ruiz Zorrilla fue el mayor conspirador de siglo XIX, organizó 1a A.R.M, sociedad secreta cívico-militar que llegó a integrar a altos cargos de 1a administración Civil, de 1a nobleza y del Ejército. La fórmula para conseguir adeptos en el Ejército era la promesa de ascensos. La causa consistía en 1a instauración de una República Federal en España con la consiguiente abolición de la Monarquía. Llegó a presumir de tener controlados 1a mayoría de cuarteles de toda España. E1 día que dio 1a orden de levantamiento general, solo un cuartel de Badajoz y otro en La Seo de Urgel salieron a la calle. Muchos huyeron a Portugal y Francia, e1 resto sufrió 1a represión; Don Manuel estaba en Ginebra.



(*) Militante del PSOE. Fue diputado provincial y alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa por este partido.