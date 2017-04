Más de 113.000 habitantes dan su respaldo a la biorrefinería

Un total de 63 poblaciones se han adherido ya o lo harán en los próximos días (hay diez adhesiones informadas pero aún no materializadas) al movimiento de reclamación de un impulso de la biorrefinería de Barcial del Barco por parte de la Junta de Castilla y León.



Según la plataforma pro biorrefinería, que ha convocado el miércoles ante las Cortes un acto de protesta para que el proyecto se incluya en el Plan Director Industrial de la Administración regional o, en su defecto, en los presupuestos regionales, estas poblaciones engloban el respaldo de más de 113.000 habitantes.



A la concentración se espera la asistencia de representantes de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, de otros colectivos y de representantes de todos los municipios que se han adherido al manifiesto que se consensuó en Barcial del Barco hace unas semanas.



La reivindicación a la Junta de Castilla y León pasa por que "apoye a un proyecto creado por emprendedores y por gente de Castilla y León para que este importante proyecto industrial pueda nacer. Sin lugar a dudas, somos conscientes de que supone un gran esfuerzo, no obstante la propia Junta de Castilla y León ha reconocido que el proyecto es viable y es estratégico ( aprobado como tal en la Comisión de Economía en Cortes de Castilla y León el 11 Marzo 2016)", argumenta la plataforma.



Al ser un proyecto de emprendedores y no de una multinacional "es imprescindible que sea apoyado de forma inicial por la administración, y estamos convencidos de que una vez producidos estos apoyos la iniciativa será lo suficientemente atractiva para ir sumando también cada vez más participación privada", agregan.



La opinión de la plataforma convocante es que Zamora y el sur de León, necesitan este proyecto "y la firmas hasta la fecha obtenidas lo corroboran".



Mañana miércoles, entre las 9.30 a 11.30 hora "nos concentraremos delante de las Cortes de Castilla y León con el objeto de entregar las firmas obtenidas a los diferentes grupos políticos, al Consejo Económico y Social de Castilla y León y El ejecutivo y leeremos un manifiesto en el cual se recordará el histórico del proyecto así como sus ventajas, por la cuales consideramos es importante el proyecto sea considerado proyecto prioritario", concluye la plataforma en un comunicado.