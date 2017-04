Urbanismo levanta la orden de restauración de la legalidad en una finca inundable de La Pradera

El área de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo ha dejado sin efecto la orden de restauración de la legalidad urbanística dictada por el movimiento de tierras efectuado en una finca de Prado Concejo localizada en terreno inundable.



La orden de ejecución quedó supeditada a la solicitud de un informe a la Confederación Hidrográfica del Duero, que ha considerado que en este caso los terrenos afectados y los movimiento de tierras realizado no reducirían significativamente la capacidad de desagüe en caso de inundación, por lo que no sería de aplicación la restricción que impone la normativa.



El informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero ha motivado otros dos nuevos informes municipales realizados por el ingeniero municipal y por el técnico de Medio Ambiente. Ambos visitaron la parcela afectada y llegaron a similares conclusiones.



El informe ambiental explica que el relleno realizado se concentró en una zona concreta de la parcela, habiéndose unificado la rasante con la de las zonas contiguas. Los trabajos no crearon zonas de mayor inclinación.



En la misma linea concluye que el relleno realizado no supone barrera u obstáculo alguno para el tránsito del agua en caso de inundación o de avenida.



El informe emitido por el ingeniero municipal especifica que el aporte de 133 metros cúbicos de tierra supone que se reduzca la profundidad del agua en casado de inundación en el interior de la parcela (en la zona intervenida), pero es nula o insignificante la variación de la profundidad en el entorno inmediato. Por ello concluye también que la actuación no supone ninguna barrera en caso de inundación.



A la luz de estos informes, Disciplina Urbanistica ha dejado sin efecto la orden de restauración de la legalidad por el relleno de tierra realizado sin licencia y ha dado un plazo de tres días a la propiedad para que solicite el permiso de obras.



No obstante se mantiene la resolución de imposición de sanción por ejecutar obras sin licencia. En el caso de no solicitarla o en el caso de que fuese denegada sí se impondría la reversión de las obras realizadas a la situación anterior. Fuentes municipales han informado al respecto de este expediente que el Ayuntamiento estará vigilante ante cualquier obra no permitida en esta zona.