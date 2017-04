Hacienda liquida el presupuesto de 2016 con más de 711.000 euros de superávit

El Ayuntamiento de Benavente ha liquidado el presupuesto de 2016 con 711.546 euros de superávit. El resultado positivo del ejercicio obligaría, tal y como recomienda el Servicio Municipal de Intervención, a destinar este excedente presupuestario a la amortización de deuda financiera, que al cierre del ejercicio superaba los 8,8 millones de euros.



Salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permita a los ayuntamientos con superávit cambiar el destino de esos fondos, por ley Benavente tendría que destinar el superávit a la amortización de deuda y cumpliría así por primera vez la disposición legal que entró en vigor en el año 2013.



Al margen del superávit, el remanente de crédito del ejercicio (la capacidad de financiación municipal) roza los 3,4 millones de euros. La liquidación cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 3.370.495,84 euros. Del mismo modo, cumple con el objetivo de regla de gasto.



Simultáneamente a la liquidación se aprueba una modificación de crédito dentro del Presupuesto definitivo de la Corporación para el ejercicio 2017 bajo la modalidad de Incorporación de Remanentes de Crédito. El importe total de esta modificación será de 2.384.813 euros, que se distribuyen entre el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (1.826.659,46 euros) y el Remanente de Tesorería para gastos generales (558.153,57 euros).



El remanente de crédito para gastos que ya contaban con financiación pero no se ejecutaron el año pasado, afecta a trabajos de repoblación forestal, a la ampliación cementerio municipal, a los huertos urbanos, al ARRU de las Eras, a los cuestos de la Mota, la ciudad deportiva, la pavimentación de la calle Herrreros, a la adecuación de las piscinas y a la adquisición de contenedores entre otros. El remanente de crédito para estos gastos supera los 1,8 millones de euros.



Para gastos generales, el remanente de crédito es de 558.000 euros. Se emplearán en la conservación vías públicas, en la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT), en los contratos de inspección tributaria y de colaboración recaudatoria. También se destinan remesas a la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles, a la reconstrucción de los Cuestos Honduras y a la adecuación de las piscinas municipales, entre otras partidas.



Otro efecto inmediato de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2016 es la autorización del crédito de un millón de euros contemplado en los presupuestos de 2017.



El Ayuntamiento de Benavente está obligado por ley a no endeudarse más que por el importe de deuda amortizado el ejercicio anterior. En todo caso, no podrá concertar el nuevo crédito hasta que la liquidación del ejercicio anterior esté aprobada. Podrá concertar, y así está previsto en los presupuestos de este año, un crédito de un millón de euros. Si finalmente destina el superávit, como establece la Ley de Sostenibilidad, a amortizar deuda, en 2018 el Ayuntamiento tendría la posibilidad de concertar créditos por una valor global de 1,7 millones de euros.



Según los informes municipales sobre la liquidación, el Ayuntamiento cerró el pasado ejercicio con 8,8 millones de deuda, lo que supone el 62,81% de los ingresos corrientes de carácter ordinario, la carga financiera más baja en muchos años.