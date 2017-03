Sáez garantiza la permanencia del Hospital pese a las 188 nuevas camas del Provincial

El consejero de Sanidad garantizó ayer al alcalde de Benavente, Luciano Huerga, la permanencia del Hospital pese a la apertura de 130 nuevas camas en el Provincial tras las obras de reforma. Antonio María Sáez expresó su compromiso de que el Hospital de Benavente no sufrirá menoscabo, la primera planta se mantendrá abierta, y se estudiarán e implementarán mejoras tanto en la atención primaria como en el Centro de Especialidades.



La posibilidad de que la disponibilidad de 188 nuevas camas en Zamora además de las existentes en el Virgen de la Concha pudiera afectar al Hospital benaventano era "una pregunta sin respuesta" desde la visita del gerente regional de Salud la pasada semana a Benavente.



Según Huerga, Rafael López no contestó a esta cuestión en la reunión con los alcaldes de la comarca. El Movimiento por la Sanidad, los profesionales del Hospital y el propio alcalde benaventano han visto una "espada de Damocles" en la apertura del reformado Provincial. López negó ayer no haber contestado, pero en cualquier caso el consejero dio su palabra al alcalde de que no afectará a Benavente, según explicó Huerga. El Provincial se destinará a hospital de día, tratamientos oncológicos, cuidados paliativos y otras especialidades, pero Benavente mantendrá su cartera de servicios y, en teoría la mejorara.



La reunión, en la que estuvieron presentes el consejero, el gerente regional de Salud y delegado territorial de la Junta en Zamora, Alberto Castro, duró algo más de dos horas. Fue "cordial" y "respetuosa", explicó a su término Huerga, que mostró una "satisfacción moderada" porque "solo hemos puesto las bases para trabajar en las mejoras que han reclamado 15.000 ciudadanos y más de 30.000 habitantes de la comarca, y sobre las que vamos a estar permanentemente vigilantes".



El alcalde remitirá hoy a la Consejería de Sanidad un documento de 14 páginas elaborado con el concurso de los profesionales y el Movimiento por Defensa por la Sanidad que recoge como era la atención primaria, la especializada y la hospitalaria hace algunos años, y cómo esta ahora. Huerga leyó el documento, sobre el que ha pedido trabajar.



Enumeró, por ejemplo, la situación del Centro de Especialidades, donde hay consultas, como Traumatología, donde las quejas de los pacientes apuntan a que el especialista no cumple los horarios y abandona el Centro de Especialidades con enfermos esperando; la dilatada espera para algunas consultas y pruebas diagnósticas; la disminución de médicos y enfermeras en las zonas básicas de salud y la falta de sustitutos para cubrir bajas y periodos vacacionales con el "impacto" que esto supone tanto en las guardias de los centros de salud "y fundamentalmente" en los consultorios; o la infrautilización de servicios, como el laboratorio del Hospital Comarcal que, tras la jubilación de la analista, y pese disponer de una equipación tecnológica autosuficiente, obliga desde hace casi dos años a enviar las muestras a Zamora.



La posición de la Consejería de Sanidad, que Sáez esbozó el martes en las Cortes de Castilla y León, habla de mejoras que serán estudiadas. En un comunicado de prensa, Sáez ha manifestado la intención de la Consejería "de mantener en uso las camas de la primera planta del Hospital de Benavente" y ha prometido que "ningún paciente del Hospital de Benavente será derivado a otros centros por falta de camas en Benavente: el criterio debe ser exclusivamente clínico en función de la complejidad de cada caso".



El consejero se ha comprometido con el primer edil de Benavente "a estudiar y analizar otras posibles mejoras para dar la mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos" y ha insistido " en que el mantenimiento de las 18 especialidades médicas y quirúrgicas que se prestan en el Hospital y en el Centro de especialidades está plenamente garantizado". También se ha comprometido "a analizar con cada uno de los servicios especializados la frecuentación de cada una de ellas con el objetivo de incrementar los días de consulta en Benavente cuando permita incrementar localmente la capacidad de resolución".



A todos estos compromisos, que avanzó el gerente regional la semana pasada, ha añadido información sobre las medidas que se están negociando con las organizaciones sindicales sanitarias para la mejora de la Atención Primaria, esto es, "facilitar la manutención a los profesionales que estén de guardia en los centros de salud; modificación de la Ley del Estatuto Jurídico del personal sanitario que permita la contratación de especialistas extracomunitarios en Sacyl; apertura de consultas en jornadas de tarde e incremento, en 2017, de la partida presupuestaria para sustituciones".