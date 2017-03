"La primera planta del Hospital seguirá abierta porque nos lo han pedido muchos ciudadanos"

"La primera planta del Hospital de Benavente va a seguir abierta y se lo voy a trasladar (hoy) al alcalde porque nos lo han pedido muchos ciudadanos" y "nos parece razonable". De esta forma el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León se comprometió ayer en las Cortes de Castilla y León a mejorar la atención sanitaria hospitalaria y especializada, aunque no hizo referencia a la atención Primaria. La Consejería rectifica y promete mejoras sanitarias tras diez días de protestas que culminaron el domingo con una manifestación histórica que reunió a 15.000 benaventanos y comarcanos, el mismo número de personas que se manifestaron en Salamanca hace unos meses y el doble de población que salió a la calle en Ponferrada (León) hace varias semanas.

Antonio María Sáez compareció para responder a una pregunta del procurador socialista por Zamora José Ignacio Martín Benito. "¿Sigue la Consejería empecinada en cerrar la primera planta del Hospital de Benavente", le inquirió. En la respuesta, Sáez negó el empecinamiento. "Al contrario -dijo- tomamos nota de lo que nos han planteado los ciudadanos de la comarca e implementaremos medidas sanitarias". "Hemos tomado nota de las aspiraciones de los ciudadanos con la sanidad pública", agregó.

Martín Benito celebró la respuesta. "Hace bien en tomar nota y hace bien en rectificar porque es de sabios", dijo tras afirmar que la Consejería había enviado "heraldos negros a Benavente" para "desactivar" una protesta que el domingo se convirtió en "una fiesta".

El procurador socialista le recordó que el alcalde de Benavente le visitará hoy, aunque hubiera sido mejor que fuera el consejero el que se hubiera desplazado a la ciudad, y le advirtió que acudiría con el respaldo de 15.000 manifestantes, 40.000 comarcanos y "con la verdad por montera".

El consejero, que en la dúplica reprochó al procurador socialista su "tono exaltado" le respondió así. "Yo no sé si a usted le parece bien que cuando los alcaldes y la población está preocupada intentemos explicarles las cosas. Y a usted le parece que ese es un intento de desactivar y de no se qué. Si vamos porque vamos a Benavente, como decía usted antes. Si a petición del alcalde yo me reúno mañana con él, pues dice usted que tenía que ir yo a Benavente, en ese tono exaltado parece que dice usted lo mismo y lo contrario".

El consejero anunció entonces que la a partir de ahora facilitará información "puntualmente de cual es la ocupación, la utilización del Hospital, de las pruebas diagnósticas y de otras cuestiones".

También aseguro que analizarán "otra petición que nos han hecho razonablemente como es la creación de una unidad de cuidados paliativos" y "vamos a estudiar, ya lo estamos haciendo, la frecuentación de las 15 especialidades hospitalarias que se prestan en Benavente. Ver si es razonable, con los profesionales, incrementar la frecuentación que hacen y si eso es así continuaremos desarrollándola como hemos hecho estos años".

A su juicio el Hospital de Benavente "es un hospital pequeño pero con muchas prestaciones, muy importantes. El compromiso que tiene la Junta es seguir manteniéndolo. Mantener las 15 especialidades que se prestan en las consultas en Benavente, mantener la hemodiálisis, mantener el importante número de urgencias, mantener los 32.000 estudios radiológicos, las 4.000 sesiones de hemodiálisis, algo que usted considera que es poco, pero que a mí me parece muy importante y que desde luego nosotros vamos a mantener y en la medida de lo posible a mejorar".

El consejero rechazó "alguna ideas que se han trasladado de que se va a cerrar el Hospital, en su momento y ustedes lo alimentaron, de que se va a privatizar. Ahí sigue el Hospital; ahí sigue prestando un magnífico servicio, e insisto, intentaremos mejorar en la medida de lo posible con nuevas unidades y con mayor número de profesionales para atender a la población de la comarca".

El debate sobre la situación sanitaria había tenido un preámbulo anterior cuando el portavoz de Ciudadanos mostró su preocupación por las protestas sanitarias que se están produciendo en la región, la última la manifestación del domingo en Benavente. Luis Fuentes pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que escuchara esas peticiones y no tuviera en cuenta solo las cifras.

Juan Vicente Herrera admitió que hay quejas sanitarias y reconoció su preocupación por mejorar la sanidad pública, pero recordó los datos del barómetro sanitario que mide la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de la asistencia y tiro de cifras: "En 2016 ha habido 200 millones de actuaciones médicas incluidas las de farmacia", subrayó.