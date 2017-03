El consejero de Sanidad se pronuncia hoy en las Cortes tras la protesta comarcal

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León tendrá que responder hoy en el Pleno de las Cortes si mantiene la previsión de cierre en la primera planta del Hospital. Lo hará apenas 24 horas después de que 15.000 personas, en una manifestación histórica en Benavente, le hayan pedido que no lo haga y que mejore por contra y con carácter general los servicios sanitarios de la ciudad y de la comarca.



"¿Por qué se empecina la Junta de Castilla y León en cerrar la primera planta del Hospital comarcal de Benavente?", será la pregunta que le formulará el procurador socialista benaventano José Ignacio Martín Benito.



"La Junta de Castilla y León está obsesionada en cerrar servicios sanitarios en Benavente y centralizarlos en la capital de la provincia, como viene demostrando en los últimos años, derivando innecesariamente pacientes a Zamora, habiendo camas en Benavente, en total 52, entre la primera y tercera planta", ha recordado el procurador.



"Este empecinamiento de la Junta", según el parlamentario, no se corresponde en modo alguno con las promesas realizadas a la sociedad benaventana tras la remodelación del Hospital comarcal. "Los ciudadanos tienen la percepción de que están peor atendidos que antes de la remodelación, porque ahora las camas permanecen cerradas durante meses. El último cierre tuvo lugar desde primeros de mayo de 2016 a mediados de enero de 2017. "Benavente no merece este trato injusto y discriminatorio por parte de la Junta. No merece tampoco representantes gubernamentales que utilicen la mentira y el engaño para tratar de desmovilizar reclamaciones que son de justicia", cree el procurador socialista.



La posición del procurador socialista, no es muy diferente posición del procurador del PP Emilio Cabadas, que ayer se mostró convencido en las redes sociales que los 15.000 ciudadanos que el domingo se manifestaron en Benavente han lanzado un mensaje claro y contundente que la Consejería de Sanidad debe escuchar y atender.