15.000 personas le piden a la Junta que no cierre ninguna planta del Hospital Comarcal

La manifestación más desordenada de la historia de Benavente congregó ayer a tanta gente como en Salamanca en su marea blanca de hace unos meses. 15.000 personas de la ciudad y de la comarca, según la cifra oficial de la Policía Local, le pidieron a la Junta de Castilla y León que no cierre la primera planta del Hospital, esto es, que no cierre ninguna de las dos que tiene abiertas tras la remodelación millonaria con la que el Gobierno regional paró en secóo la demanda de un nuevo centro hospitalario en la ciudad hace apenas diez años.



Antes de la reforma, el viejo hospital benaventano tenía las mismas camas, incluso alguna más, con tres plantas. Ahora tiene dos, pero su funcionamiento depende de la demanda, según la Gerencia Regional de Salud y de la Consejería de Sanidad.



La reivindicación de ayer es histórica porque ni siquiera en la manifestación de los años ochenta contra el cierre de la línea de ferrocarril promulgado por el Gobierno de Felipe González hubo tantos ciudadanos que protestaran como ocurrió ayer, ni hubo tal unanimidad política. El disenso político se ha convertido en consenso, y esto no tiene tampoco precedentes.



Tanta gente acudió a la protesta que las previsiones obligaron a improvisar un nuevo itinerario. La calle de San Juan del Hospital quedó colapsada y la organización tuvo que improvisar un recorrido alternativo para desatascar las calles y dar una salida a los ciudadanos.



Así las cosas, un vecino jubilado de Benavente, Pablo Ledo Salagre, terminó encabezando la manifestación. Sosteniendo con los brazos un alto y sin desmayo una fotocopia de "No al cierre de la primera planta del Hospital", lideró una marcha en la que la clase política quedó relegada al último lugar. Sin megafonía ni consignas improvisadas, llevó hasta la Cuesta del Hospita a los que terminaron siendo 15.000 personas. Mientras la gente se agolpaba frente a las puertas del Hospital en la calle de San Juan (antigua Luisa Mozo), los manifestantes alcanzaban la calle Herreros tras recorrer la plaza Mayor y la mitad de la Rúa.