Sáez se compromete a revisar de "forma íntegra" la situación sanitaria comarcal

El consejero de Sanidad se comprometió ayer en una larga conversación telefónica con el alcalde de Benavente a revisar de "forma íntegra" la situación de la sanidad en la ciudad y en la comarca. Antonio María Sáez y Luciano Huerga hablaron ayer durante 55 minutos, y el consejero citó formalmente al alcalde a una reunión en la Consejería de Sanidad que se producirá el próximo miércoles.



Sáez, según fuentes conocedoras de la conversación, negó a Huerga haber defendido en las Cortes que no habilitaría camas en el Hospital Benavente habiendo plazas libres en Zamora. El alcalde, que asistió aquel día (13 de diciembre) a su respuesta tras una interpelación del procurador socialista José Ignacio Martín Benito, le reprochó su mala memoria. Lo cierto es que apenas dos meses después, el 8 de febrero, el consejero volvió a asegurar en sede parlamentaria que no hacían falta camas en el Hospital de Benavente (ver ediciones de La Opinión-El Correo de Zamora de ambos días).



Durante la conversación, que "fue seria en el fondo pero respetuosa en las formas", el consejero se comprometió a analizar todos los datos, tanto a nivel de atención primaria, como especializada, y hospitalaria para comprobar y dar respuesta a las necesidades. También a mejorar la respuesta del Centro de Especialidades para disminuir la lista de espera y a "monitorizar" las camas del Hospital, aunque dejó entrever que el cierre de camas podría producirse inevitablemente en verano.



Huerga le recordó que, a nivel de atención primaria, las actas del Consejo de Salud revelan desde hace años las carencias de facultativos y enfermeras, y le informó del malestar creciente en la comarca por el empeoramiento de la prestación sanitaria en los consultorios. Sobre la situación del Hospital recordó a Sáez que "no se trata de una cuestión de percepción", como le transmitió. "A pesar de lo que digan las cifras, las vivencias de los pacientes y de sus familiares constituyen un testimonio que los números no pueden desmentir, y en Benavente no hay nadie que no lo sepa o no lo haya sufrido".



La llamada del consejero a Huerga se produjo apenas dos horas después de que finalizara el séptimo día de concentración a las puertas del hospital, con más público y con la presencia de alcaldes y concejales del PP tras el acuerdo alcanzado en La Encomienda la noche antes. Huerga, que aclaró que en ningún momento nadie había anunciado el cierre del Hospital subrayó que el único carné político de esta protesta es la tarjeta sanitaria de cada ciudadano de la comarca, elogió la decisión de unidad de los alcaldes del partido judicial y llamo a la población "a provocar una manifestación histórica" este domingo.