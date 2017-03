La comarca aparca los colores políticos para reclamar la mejora de la sanidad

No sin debate ni reproches encubiertos, los alcaldes de los partidos políticos con representación en la comarca acordaron anoche reclamar conjuntamente el domingo que no se cierre la primera planta del Hospital de Benavente y que se mejore con los recursos sanitarios necesarios tanto la atención primaria como la especializada.



La reunión convocada por el alcalde de Benavente con los regidores del partido judicial (acudieron a la cita más de una treintena, en su mayoría del Partido Popular) se cerró con el consenso tácito de exigir a la Junta de Castilla y León la mejora de todas las prestaciones sanitarias, desde la base, la atención primaria, hasta la cúspide, la hospitalaria.



El PP hizo notar su desconfianza por el hecho de que de la protesta convocada por el Movimiento por la Sanidad Pública pudiera convertirse en una escenificación de banderas y símbolos políticos, e insistió por boca del presidente del PP en Benavente, Juan Dúo, en que además de reclamar el mantenimiento de la primera planta se reivindique con mayor fuerza si cabe la potenciación de la atención primaria, "muy menguada" en los pequeños municipios en los últimos años. Este es, defendió el PP, el principal problema de los pueblos de la comarca.



"Estamos de acuerdo al 99,5%", respondió Luciano Huerga, que durante el encuentro defendió la idea de que la reclamación sanitaria no obedece a intereses políticos sino a la reclamación ciudadana.



El consenso fue verbal. No se produjeron votaciones. Se dieron por buenas las intervenciones y la intención de acudir sin colores políticos a la manifestación del domingo. Huerga advirtió que los consejos de salud llevan años recogiendo las quejas de alcaldes y de profesionales y el PP ha valorado la posibilidad de integrarse en el Movimiento por la Defensa de la Sanidad Pública, una asociación que tras constituirse en Benavente ha manifestado en diversas ocasiones haber invitado al PP a participar y a sumarse y en los actos públicos ha expresado su deseo de que los populares sean otra parte activa más de la reclamación de una mejora sanitaria global en la zona.