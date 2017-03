Huerga reúne a los alcaldes del partido judicial para crear un frente sanitario

El alcalde de Benavente ha convocado esta noche a los cerca de 50 alcaldes del partido judicial benaventano para crear un frente común sanitario "sin ideologías" que haga ver a la Junta la necesidad de mantener activos todos los recursos humanos y ocupacionales en el Hospital de Benavente.



"Antes la noticias del pasado viernes relativas al cierre de la primera planta del Hospital Comarcal de nuestra ciudad, y ante la urgente necesidad de defender nuestros intereses, en el presente caso sanitario, es por lo que me dirijo a ti como alcalde que eres de la comarca benaventana para convocarte a la reunión que tendrá lugar el día 15 en la Casa de la Cultura La Encomienda", dice la misiva que Luciano Huerga ha remitido individualmente a todos los regidores.



"Ante lo trascendente del tema que se plantea con el cierre anunciado, considero imprescindible buscar el apoyo necesario en nuestra comarca y que podamos, entre todos, hacer fuerza para conservar abierta dicha planta", añade.



Huerga informó de esta convocatoria a las más de 300 personas que por quinto día consecutivo se han concentrado a las puertas del hospital, junto a personal sanitario, para hacer patente su rechazo a los planes de la Consejería de Sanidad. Huerga prometió de nuevo "partirse la cara" por lograr este objetivo, pero hizo un llamamiento a que la manifestación del domingo prescinda de ideologías y sea "inclusiva" y no excluyente "porque se trata de la sanidad de todos".



En principio todas las formaciones políticas respaldan la petición de que no se cierre en ningún caso la primera planta del Hospital, abierta hace apenas dos meses tras permanecer cerrada desde marzo de 2016. No obstante hay matices. El PP, que el domingo dejó clara en un comunicado su reclamación de que la planta se mantenga abierta, ha pedido una cita al consejero de Sanidad ante "la alarma social" y la "confusión informativa" acaecida, dice.



El resto de partidos políticos han anunciado iniciativas parlamentarias. Izquierda Unida ha formulado en las Cortes regionales dos nuevas preguntas a la Junta en este sentido. "¿Cuándo se dotará al Hospital de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para presentar una sanidad pública de calidad para los ciudadanos de Benavente y Comarca? ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la apertura definitiva de la primera planta del Hospital de Benavente, y con ello la totalidad de sus camas disponibles con el fin de evitar derivaciones innecesarias de pacientes a Zamora?", ha inquirido su portavoz José Sarrión.



Ayer los concentrados volvieron a corear "no al cierre" y el alcalde reveló que sigue esperando respuesta del consejero de Sanidad a su petición de una reunión urgente.