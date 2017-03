El consejero de Sanidad se da por enterado de la protesta por el Hospital "a través de su secretaria"

Benavente se mantiene firme. Unas 300 personas han asistido a la sexta jornada de concentración a las puertas del Hospital de Benavente para reclamar que no se cierre la primera planta y que el centro hospitalario benaventano este disponible con todos sus recursos. Seis días de concentración con esta respuesta constituye un hecho inédito y sin precedentes en la ciudad.

El alcalde de Benavente ha informado a los congregados que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, se ha dado por enterado de la protesta sanitaria "a través de su secretaria", pero de momento no le recibirá. "Si no me recibe a mi que les represento no les recibe a ustedes", ha afirmado. Sáez no ha fijado ni indicado fecha alguna. Su secretaria, según Luciano Huerga, se ha limitado a comunicar que el consejero está informado y que ya se pondrá en contacto con la Alcaldía.

El alcalde de Benavente dirigiéndose al público concentrado ante el Hospital | J. A. G.

Huerga ha pedido que la manifestación del domingo sea masiva y ha advertido contra los riesgos de politización, contra la que ha vuelto a reclamar unidad sin ideología política. Entre el público ha habido personas que han preguntado en voz alta dónde están los alcaldes de la comarca. Huerga ha expresado su confianza en que esta noche acudan al encuentro enpara que el partido judicial pueda consensuar un frente sanitario.

El PP, que desde comenzó la semana no ha estado representando por ningún concejal benaventano en estas concentraciones, reunió anoche a una treintena de alcaldes en su sede de la plaza Juan Carlos I para fijar una posición sobre la convocatoria realizada por el alcalde de Benavente. Tras más de una hora de debate decidieron que estarán presentes esta noche en La Encomienda.