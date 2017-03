La Gerencia avisa: "La planta no se cerrará hoy o mañana, pero llegará el momento"

El gerente provincial de Asistencia Sanitaria avisó ayer de que la primera planta del Hospital de Benavente "no se cerrará hoy o mañana, pero iremos valorando las necesidades y se cerrará en su momento". Rafael Montes compareció en Zamora ante la prensa poco antes de que arrancará la cuarta concentración de protesta a las puertas del Hospital de Benavente. Alegó su obligación de "optimizar los recursos" después de afirmar que en Benavente ni hay un problema de asistencia sanitaria ni de camas.



"En ningún momento ha habido ningún problema de carácter asistencial en Benavente ni lo va a haber. Se ha tratado de transmitir esta imagen como una verdad absoluta cuando la realidad es que este no es el problema", explicó a los periodistas.



"No pienso que haya ningún problema. Se ha creado un revuelo por el momento puntual. No sé muy bien a qué se debe, porque el hecho de abrir o de activar o desactivar camas es un hecho que se ha venido produciendo, que se hace con el fin de optimizar los recursos. Las camas se van activando o desactivando según va siendo necesario. En este momento en el complejo asistencial de Zamora hay 120 camas libres. En Benavente, aunque estuvieran incluso todas las camas ocupadas, con solo abierta una planta todavía sobrarían camas. Así que el problema en realidad no existe", sentenció. Según sus datos, la ocupación es del 70% descontando las camas no habilitadas. Sin contarlas, del 50%. Montes pidió también que no se mezcle un problema laboral -sindical, dijo- con un problema asistencial que no existe.



Mientras hacía estas afirmaciones, más de 300 personas tomaban la Cuesta del Hospital. "No al cierre" corearon siguiendo la consigna del alcalde de Benavente. "Nunca hubiera pensado que sería un alcalde mitinero", vino a decir Luciano Huerga para justificar la situación de la sanidad en Benavente valiéndose de un megáfono. "A la fuerza ahorcan", quiso decir utilizando el refrán español y antes de anunciar que pedirá una reunión urgente con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.



En el Hospital, en la primera planta había ocupadas 15 habitaciones de 19 en la tercera planta y 8 de 18 en la primera. Son datos del personal sanitario. Los pacientes, con sus historias personales, desmentían las afirmaciones de la Gerencia. Un vecino de Benavente explicó cómo no había tenido cama en el Hospital hasta el mes de enero. Antes le enviaban a Zamora. Pero una vez con cama en Benavente y pese "a que no estaba recuperado" me mandaron para casa con la condición de que volviera si me encontraba mal. "Volví pasados unos días y me mandaron para Zamora porque no había camas. Allí estuve 15 días".



Tras la concentración el alcalde se reunió con sindicatos y patronal, con asociaciones vecinales y todo tipo de colectivos. Les pidió que animen a sus miembros a protestar contra el cierre de la planta y les pedió que sean "inclusivos" y que "no hagan bandera" partidista o política de este asunto. "La sanidad no tiene color", dijo.



Desde el domingo por la tarde el presidente por el Movimiento de la Sanidad y alcalde de Castrogonzalo, Joaquín García, abrió una recogida de firmas en la página Change.org contra el cierre de la primera planta del Hospital benaventano. Al cierre de esta edición 4.214 personas habían firmado ya una petición que se hará llegar a la Consejería de Sanidad de la Junta.