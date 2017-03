El Ayuntamiento convoca a la comarca para "hacer piña" en la protesta sanitaria

Los ánimos amanecían ayer más calmados en Benavente con relación a la situación del hospital, en el que la Junta pretende cerrar la primera planta, aunque las expectativas de cambio respecto a esta decisión no parecen muy optimistas ni por parte de los profesionales afectados, ni tampoco de la ciudadanía y representantes municipales.



El Ayuntamiento de Benavente hace un llamamiento a los vecinos de la ciudad y de los pueblos de la comarca para que se unan en la reivindicación de una sanidad pública de calidad. Y de cara a la movilización prevista para el próximo domingo día 19 ha comenzado ya a contactar con alcaldes y representantes municipales de los ayuntamientos de la comarca a quienes convocará a un encuentro el próximo miércoles para abordar la situación sanitaria en la zona.



El alcalde, Luciano Huerga, asegura que en esto, como en otras tantas cosas, "Benavente y comarca tienen que ir de la mano porque nos afecta a todos; y en aras de conseguir una convocatoria más respaldada, también por gente de Los Valles, vamos a convocar a todos para el próximo miércoles", explicó. El encuentro está previsto para las 20 horas en la Casa de Cultura La Encomienda.



Antes habrá otra convocatoria. Se trata del previsto para mañana por parte del Ayuntamiento con algunas de las asociaciones de la localidad, las que considera "más representativas", según el alcalde, con quienes ya ha contactado y departirá a partir de las 12.30 horas, en la Plaza del Grano.



En la mañana de ayer, a las puertas de Urgencias del Hospital Comarcal se concentraron unas doscientas personas para "seguir en la lucha" y pedir que se mantenga abierta la primera planta del centro. Carlos Pedrero, representante del Movimiento por la Sanidad Pública, hizo hincapié en que "ahora la Junta nos ha trazado una trampa diciendo que no se va a trasladar ningún enfermo a Zamora, claro, pero los están dando de alta. Eso es una trampa dialéctica pero lo único que modificaría que nos calláramos es que no se va a cerrar la planta. La gente está aquí diciendo que ya está bien". Y añadió que "ni que se hayan adherido los populares de Benavente ni que haya profesionales y alcaldes de la comarca del PP que se adhieran quiere decir que se vaya a modificar la postura de la Junta en este asunto".



Trabajadoras del centro aseguraron que "las camas ya están bloqueadas porque no se está ingresando nadie en esta planta. Según van dando altas, las camas ya no son funcionales. De modo que si seguimos así en cuestión de una semana esta planta está cerrada".



En el mismo sentido, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, incidió en que "no nos engañen, lo que está claro es que la Junta no se está echando atrás, sino que lo ha retrasado de forma encubierta, ha bloqueado las camas de la planta que quiere cerrar. Ha ordenado que no se reponga todo el servicio de farmacia y que no se haga ningún ingreso en la planta que quiere cerrar. Es un pulso a los ciudadanos de Benavente. Y esta es una semana de lucha por la mejor sanidad posible". Y valoró la presencia de un nutrido grupo de personas en la concentración de ayer como "una manifestación más de que la gente está harta. La gente quiere defender una sanidad pública de calidad para Benavente y la comarca. Es una cuestión de verdadera necesidad para la gente. Esto nos afecta a todos y tener la mejor posible es lo que queremos todos los ciudadanos de Benavente".



Manuel Burón, de Izquierda Unida, señaló que "la construcción de un hospital, la reforma, el cierre o el despido de personal son decisiones políticas. Donde prima el economicismo para unas cosas en detrimento de otras. Cerrar una planta del hospital de Benavente es una decisión política".



Para hoy está convocada una nueva concentración a las doce, en la zona de acceso a urgencias hospitalarias. Las autoridades piden que se intente no invadir la calzada ni las zonas de aparcamientos para evitar incidentes.