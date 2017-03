500 personas exigen que se mantenga abierta la primera planta del hospital

El cierre de la primera planta del hospital de Benavente por parte de la Junta de Castilla y León, sin previo aviso, llevó ayer a la indignación de la plantilla de personal del centro, de pacientes y de la ciudadanía en general que se materializó en un concentración por la mañana de forma espontánea por parte de la parte de la plantilla y representantes sindicales y municipales del equipo de Gobierno y otra por la tarde, convocada a través de wasap y redes sociales, en la que participaron más de medio millar de personas. Esta es solo una de los actos reivindicativos previstos para los próximos días que el portavoz del Movimiento por la Sanidad Pública, Jerónimo Cantuche, ha calificado de "una semana de lucha" y anima a la gente a concentrarse a las puertas del hospital cada jornada a las doce del mediodía hasta la movilización que ayer mismo convocaban para el día 19, también a las 12, a las puertas del hospital contra el cierre de la planta y una sanidad pública de calidad.



El anuncio conocido a las diez de la mañana por algunos de los trabajadores del centro hospitalario puso en pie de guerra a los empleados afectados y, sobre todo, a las familias de los pacientes ingresados, un total de once. Los familiares, tras una mañana ajetreada en la que no dudaron en manifestar su indignación por la situación vivida en el hospital benaventano, plantaron cara y decidieron rechazar el traslado a otra planta, la tercera. En esa tercera planta hay 19 camas funcionales de las 27 existentes.



Un familiar de un enfermo terminal que pasa sus últimas horas en una de las camas de esa primera planta fue contundente y aseguró "no me voy a ir de ahí, por qué. Estoy harta de dar vueltas para todos los lados. Todavía no sé donde tengo que irme. Es un abuso un tanto radical, que le dejen morir en paz", señaló. "Juegan con la salud de todo el mundo, no les importamos nada", añadió la afectada. Sus declaraciones llevaron a representantes municipales, del PSOE e Izquierda Unida, presentes en la concentración de la mañana, a manifestar su apoyo a esta ciudadana y permanecieron en los pasillos de la primera planta durante horas.



La iniciativa de esta mujer, sensiblemente afectada, llevó a otros familiares a tomar la misma decisión y así se lo trasladaron a la dirección del hospital. Algunos empleados aseguraban que, aunque había once personas hospitalizadas, en la tarde del jueves se había dado algún alta "cuando las altas siempre se dan por la mañana"; y aunque se ha logrado dejar abiertas estas camas, algunos trabajadores explicaron que no se ha ordenado la farmacia de la planta y que por la tarde se derivaban las urgencias a Zamora para evitar más ocupación de camas en el hospital benaventano.



La Delegación Territorial de la Junta no ha hecho valoraciones al respecto, a pesar de que se le han pedido por parte de este periódico. Sí lo ha hecho el delegado en conversaciones con el alcalde, Luciano Huerga, a quien le ha trasladado que la decisión se ha tomado atendiendo a sus criterios económicos y que la decisión se va a mantener. Ha negado, además, el delegado que se vayan a producir derivaciones a Zamora por el cierre de esta planta hospitalaria. Lo mismo ha trasladado el delegado al PP de Benavente que se solidariza con la ciudadanía "especialmente con aquellas personas que puedan verse afectadas con el posible cierre de la primera planta del hospital" y piden que se mantenga abierta.



Por la tarde, en la concentración ante la entrada de urgencias del hospital el alcalde aseguró que iba a luchar por mejorar la asistencia sanitaria en Benavente y pidió apoyo a la ciudadanía. Mientras que el portavoz del Movimiento por la Sanidad Pública se dirigió a los ciudadanos y preguntó a la Gerencia "para qué está haciendo un hospital de 40 millones de euros en Zamora si hay 118 vacías en el hospital . Lo que necesitamos son profesionales y servicios que presten bien la asistencia. Aquí, en Benavente, necesitamos no sólo medicina interna, sino otras especialidades médicas para que los ingresos que van a Zamora se queden aquí, pero eso no les conviene. Tenemos una oportunidad histórica de defender el hospital, toda la comarca".



También señaló que "deben ustedes ser conscientes de la necesidad de unirse de ayudarse así mismo y a los profesionales. La que viene es una semana de lucha, de todos, para que el día 19 haya una gran manifestación que haga cambiar las mentes que hoy sólo miran criterios económicos".