Benavente clama por una sanidad "digna"

Más de 1.200 personas retomaron ayer la reivindicación sanitaria en Benavente. Lo hicieron convocados por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública para exigir a la Junta de Castilla y León una mayor inversión, el refuerzo de profesionales y de medios.

La concentración a las puertas del Hospital Comarcal contó con el apoyo ya no sólo de ciudadanos y representantes políticos de Benavente y comarca, sino de otros puntos de la geografía provincial como Zamora, Sanabria o pueblos de Tierra de Campos. Algunas profesionales no dudaron en salir a apoyar la concentración y mostrar su rechazo a la política sanitaria de la Administración regional. "Que tengamos una atención de primera y no de segunda como estamos recibiendo ahora", explicó el portavoz de la plataforma comarcal, Joaquín García Neches.

Pronto se hizo pequeño el espacio y se tomaron varias pancartas para iniciar un recorrido por las concurridas calles benaventanas, coincidiendo con la jornada de mercados, hasta la Cuesta del Hospital, lugar de acceso para las urgencias hospitalarias. Allí García leyó un manifiesto en el que destacó algunas de las situaciones que reflejan la realidad de la atención sanitaria en la zona.

"La realidad es que, en los pueblos, las personas mayores tienen que ir varias veces a consulta la misma mañana porque constantemente se están cambiando los horarios, es que los pacientes son derivados a Zamora cuando hay casos que se podrían atender en Benavente si estuvieran abiertas todas las camas que hay en las dos plantas del hospital, hay tres médicos de área cuando hace unos pocos años había seis, la realidad en la comarca es que se da consulta para traumatología con una espera de diez meses, con varias infiltraciones entre medias y meses de medicamentos para el dolor. La realidad es que hay insuficiente atención pediátrica, es que los médicos se están moviendo por más pueblos de los que les pertenecen y que no sabemos lo que son los cuidados paliativos".

La reivindicación sanitaria en Benavente y comarca no es nueva. Así lo reconoció García quien recordó que no se puede decir que no hay dinero para este ámbito cuando se hacen hospitales en Zamora, Salamanca, León o Burgos. "Sí hay dinero pero se ahorra en lo que no se ve o en lo que no da beneficios al que lo contrata. Aquí tenemos edificios más nuevos, pero seguimos sin tener hospital", lamentó y añadió que "los profesionales, la inversión y los medios ya se pedían hace quince años y lo exigimos ya. La situación es cada vez peor y ya hemos pedido a los partidos que empiecen a trabajar en ello. No hay tiempo que perder" y añadió que "la comarca necesita inversión en sanidad de calidad, como inversión en más sectores. No puede ser abandonada, es una zona con muchas posibilidades. La gente es trabajadora y cuando no tiene posibilidades aquí tiene que salir. Nosotros no nos rendimos, queremos estar aquí".

En la movilización, escasa presencia de la población juvenil aunque la hora de la convocatoria tampoco la facilitaba. Hubo quien ya habituado a este tipo de movilizaciones lamentó que "hay gente que está mejor en casita o tomándose un vino" y quien salió a la calle aún dando por perdido que desde la Administración regional se escuche la reivindicación "no sirve de nada, se ponen tapones en los oídos y dejan pasar el tiempo sin hacer para lo que les hemos votado, que es que gestionen mi dinero de la mejor forma posible".

Las decisiones políticas del Partido Popular en la Junta respecto a las inversiones en esta provincia fueron puestas en cuestión por representantes del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública. Refiriéndose al Hospital Comarcal señalaron que "tiene una única especialidad que es Medicina Interna por lo que cualquier ciudadano que tenga un problema sanitario diferente a esto tiene que acudir a los hospitales de Zamora. Se invirtieron 25 millones de euros para dejar la asistencia especializada de Benavente en la misma situación que estaba antes de las obras en el hospital". Para el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, "hubo una mala decisión política porque este hospital habría que haberlo dimensionado para una población de más de 60.000 ciudadanos. Ahora hablamos de un hospital donde no hay una unidad de vigilancia intensiva ni especialidades".

Por su parte el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, declaró ayer, según recoge Ical, que la atención sanitaria que se presta en Benavente y su comarca "es razonable".