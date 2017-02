El consejero de Sanidad insiste: "No hacen falta camas en el Hospital de Benavente"

El consejero de Sanidad Antonio María Sáez insistió anoche en el Pleno de las Cortes en que n el Hospital de Benavente "no hacen falta camas". Sáez repitió la afirmación que realizara en otro Pleno anterior, aunque entre ambos Sacyl abrió de la noche a la mañana la primera planta del Hospital que había estado cerrada siete meses. La apertura suscitó quejas, porque de las 26 camas disponibles sólo se habilitaron la mitad, y porque simultáneamente se cerraron otras tantas camas en la tercera planta.

Ayer el consejero insistió en que no hacen falta plazas en el centro hospitalario benaventano utilizando datos de las ocho de mañana, según dijo. "Hay ocho camas libres en Benavente y 54 en Zamora", respondió al procurador socialista José Ignacio Martín Benito, que le preguntó qué pensaba hacer para resolver la situación de "caos sanitario" por el que está pasando la provincia y l recordó la protesta convocada por la Plataforma por la Sanidad de Benavente en menos de 48 horas.

El consejero sólo admitió dificultades a la hora de cubrir la plaza de pediatra en Toro, donde el especialista, explicó, "se ha incorporado esta mañana". Negó el resto de carencias en los centros de salud de la provincia, incluyendo Sanabria, Tierra del Vino y Benavente, y de forma específica se refirió a la situación de las guardias del Centro de Salud de Puebla. "No ha habido ningún problema en las guardias ningún mes, ni en diciembre ni en enero, y están cubiertas en febrero", precisó en referencia al vaticinio que antes de las navidades había realizado su interlocutor.

En el Centro de Salud de Puebla "trabajan diez médicos. Tenemos una baja cubierta por un sustituto. ¿Sabe cuantos médicos hay? Diez. Dice usted, falta de médicos, caos. No. Hay 10 médicos, por cierto, para atender 3.990 ciudadanos", argumentó.

Según el consejero la media de pacientes por médico en la zona básica de salud de Sanabria es de 399. "¿Le parece a usted mucho? En España es de 1.300, y en Castilla y León de 954? Si me cuenta usted algún dato más podremos seguir debatiendo sobre esta cuestión, pero datos que tengan algo más cercano a la realidad que ese imaginario que se está usted construyendo", respondió al procurador socialista antes de reconocer dificultades para contratar médicos y de anunciar que el pediatra de baja médica en Toro se incorporará hoy a la consulta

"No sé dónde vive usted, si en el Ártico o en la Torre Trump", replicó Martín Benito, que renunció, dijo, a pedir al consejero que se vaya. "Debería dejar esto aunque no me va hacer caso", dijo recordando que el PSOE "desde las fatídicas oposiciones de Enfermería" le ha pedido que dimita varias veces. Entonces el procurador socialista emplazó al presidente Juan Vicente Herrera, ausente en esos momentos, a que le cese. "Muchas gracias por su último comentario", contestó en la dúplica Sáez. Según el PSOE al consejero, que había agotado el tiempo en su primera intervención, le quedaban unos pocos segundos de la dúplica.