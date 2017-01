Devueltos a sus dueños la mitad de los perros recogidos en el centro municipal

El Centro Municipal de Recogida de Animales ha recogido el último año un total de 137 animales, entre los que se incluyen no sólo perros abandonados o perdidos (un total de 112 en 2016), sino también gatos (un total de 25). "El principal objetivo, cuando se recoge un nuevo animal, es localizar a su dueño para que lo recupere, no obstante, si una vez transcurrido el plazo legal de 20 días, no es posible lograrlo, los animales pueden ser cedidos a otras personas que estén interesadas en adoptarlos", según explican en el centro.

Del total de los perros recogidos a lo largo del año, a los que hay que sumar los que habitualmente acoge las instalaciones, salieron 98. De estos 98, 53 fueron devueltos a sus dueños, 22 salieron con destino a otras protectoras y 23 animales más fueron adoptados por nuevos propietarios.

En el caso de los gatos, tres gatas se esterilizaron y se devolvieron a la calle, cinco más están en casas de acogida y el resto se dieron en adopción.

Este centro municipal es gestionado por la asociación Procan que ha renovado el convenio con el Ayuntamiento de Benavente, según la Concejalía de Medio Ambiente.

En las instalaciones de lo conocido como perrera municipal, dentro del programa sanitario se realizan, entre otras actuaciones, desparasitaciones con actuaciones periódicas y puntuales en el momento del ingreso de nuevos animales en el centro; hay un programa de vacunas, otro de control de plagas; y se realiza la identificación de todos los animales mediante implantación de microchip, para hacer un seguimiento posterior del animal. Además se han realizado gestiones para tratar de localizar a un animal ante la notificación por parte de la Unidad Veterinaria de la agresión o sospecha a una persona por un animal susceptible de transmitir la rabia.

Perros peligrosos

En cuanto a los perros peligrosos, los propietarios están obligación a identificarlos con microchip y registrar los animales en el SIACYL (Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León), algo que se puede hacer en las clínicas veterinarios o en las concentraciones caninas autorizadas, durante las campañas antirrábicas desarrolladas anualmente. El total de perros peligrosos registrados en el SIACYL es de 119 y pertenecen a 103 propietarios. Según los datos recabados por la Concejalía de Medio Ambiente, hay 55 propietarios con licencia mientras que hay 69 perros peligrosos registrados en SYACYL cuyos propietarios no tienen licencia.

La Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado a notificar y requerir a los propietarios de estos animales para que legalicen su situación. En caso contrario, se exponen a las altas sanciones que contempla la ley, así como las de la ordenanza cívica, según la Concejalía.