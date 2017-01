"Las conexiones culturales despiertan curiosidad por leer"

El escritor e historiador peruano Fernando Iwasaki participó ayer en Benavente, en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Sauces, en una jornada de fomento a la lectura dirigida a los alumnos desde primero de Secundaria a primero de Bachillerato. Se trata de una iniciativa del programa "Nos visitan los escritores" que desarrolla el centro integrada en su Plan de Fomento a la Lectura.

-¿Cómo desarrolla esta actividad que pone en contacto directo al escritor con los alumnos?

-Son los mismos profesores los que sugieren los nombres de los autores y el Ministerio resuelve su consecución. Para mí siempre es un placer venir a los institutos. En un sitio como es un centro escolar los chicos no tienen más remedio que escucharte. Cuando vas a una biblioteca pública tú vas a encontrar con gente que lee y sabes que vas a contar con su generosidad. En cambio en un instituto yo sé que me voy a encontrar con chicos que seguramente no leen; que, seguramente, han visto más películas que leído libros y, seguramente, los chicos han visto más partidos de fútbol por televisión que películas. Saber que tenemos todo en contra para vender la Literatura es un reto mucho más atractivo.

-¿Cómo "vende" la Literatura a estos alumnos?

-Para empezar yo no les hablo de mis propios libros, es absurdo. Creo que debo hacer es tratar de hablarles de qué fue lo que a mí me convirtió en un lector. Vivimos rodeados de cosas que tienen un origen literario. Desde concursos absurdos como "Gran Hermano" que se basa en "1984" de Orwell; o "Los Supervivientes", en "Robinson Crusoe"; pasando por la "Guerra de las Galaxias" que se origina en "Los caballeros del rey Arturo"; o "Iron Man" que viene de la "Ilíada" por la armadura de Aquiles. Las conexiones culturales les produce por lo menos la curiosidad de acercarse a los libros, a los mitos, a los grandes temas a través de lo mismo que ellos consumen que es cine, Internet o juegos de videoconsolas. Esa es la forma de vender la lectura.

-¿Cree que hay algún libro que haga a los alumnos interesarse por la lectura?

-El libro más vendido en España el año pasado ha sido esta especie de obra de teatro avanzado de "Harry Potter". Si los chavales tuvieran que leer esto en lugar de "Rinconete y Cortadillo", probablemente tendría más éxito. No es que no quiera que lean a Cervantes, pero a Cervantes hay que arroparle con otro tipo de autores y otro tipo de estímulos, porque se ha creado una brecha muy grande entre lo que los chicos ven en el instituto y lo que ven en casa. En general, en Educación estamos dos o tres pasos por detrás de lo que ofrece el entretenimiento audiovisual a los chavales. Donde más se educan, por desgracia, es por la televisión.

-¿Es necesaria una actualización de libros como los de Cervantes a la época actual?

_En realidad la mayoría de los libros están adaptados. En "torrente" también hay un latido de Cervantes. La idea de un individuo protagonista acompañado por un segundo, que es su contrapunto; eso que está en Sherlock Holmes y Watson, que sale de Edgar Alan Poe a su vez sale del Quijote. También alguien se puede volver loco por ver películas, también sería "cervantino" y esto también es actualización de los libros.