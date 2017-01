La continuidad de la Mancomunidad de aguas peligra por la lucha política interna

Las discrepancias internas existentes en la Mancomunidad ETAP Benavente y los Valles se ratificaron en la asamblea celebrada ayer en el Ayuntamiento de Santa María de la Vega, en la que apenas se avanzó en las peticiones puestas sobre la mesa por diferentes representantes municipales y se limitó a su carácter meramente informativo.

En el encuentro, al que asistió una treintena de representantes municipales, estuvieron presentes responsables y técnicos de Acuaes, la sociedad pública que gestiona la prestación del servicio de abastecimiento en alta. "Nosotros no podemos entrar en la organización interna de la Mancomunidad. Lo que hacemos es llamar al sentido común y responsabilidad de todos ya que introducir la política en la gestión de un servicio básico para todos los ayuntamientos no es la mejor manera. Se está viendo en cómo ha funcionado esta asamblea y cómo está funcionando últimamente. Pedimos responsabilidad de todos para hacer que esto funcione", señaló tras la asamblea Juan José Gil, director de Infraestructuras de Acuaes. "Evidentemente la Mancomunidad necesita al Ayuntamiento de Benavente porque representa el 70 por ciento del consumo y eso tendrán que ser conscientes todos", apuntilló.

La Mancomunidad tendrá que trabajar ahora por lograr que se conecten al servicio el mayor número de municipios posibles para lograr así un mayor consumo y con ello la reducción del precio del agua. La situación actual es que de los 37 términos municipales que integran la Mancomunidad, 17 están desconectados permanentemente, según Acuaes. "Aunque los municipios más grandes están conectados como Benavente, San Cristóbal o Castrogonzalo", puntualizó Gil.

En este sentido le llegaron los reproches al presidente de la Mancomunidad, Diego Rodríguez, cuyo ayuntamiento (Santa María de la Vega) es precisamente uno de los que están desconectados del servicio.

El alcalde de Quiruelas preguntó por las medidas que está tomando la directiva para impulsar esa conexión al servicio puesto que "el problema no es que no paguen los que están enganchados, sino que hay muchos que no están enganchados. Y a estos no les puedes prometer un precio que no se va a poder cumplir si no se alcanza el consumo estimado". Este regidor había solicitado por escrito que se incluyese en el orden del día una modificación de los estatutos para que los municipios que no estén conectados al servicio no puedan tener representantes en la directiva, pero no se llevó al orden del día porque, según el presidente, "me lo han pasado después de convocar la asamblea".

Rodríguez aseguró que tiene "voluntad de cumplir el convenio. Ahora mismo hay bastantes conexiones de emergencia que están llegando", señaló.

Benavente estuvo en el punto de mira de la reunión, al considerar que las desconexiones de la red han ocasionado una importante reducción del consumo. El alcalde, Luciano Huerga, hizo hincapié en el "sin sentido" de que este municipio no cuente con voz en las decisiones que se han tomado de forma unilateral por parte de la comisión de seguimiento. "Benavente no tiene la culpa de que se disminuya el consumo. Los municipios desconectados son responsables también de que suban los costes. Benavente ha cumplido fielmente con sus obligaciones y su consumo preferente es el de la Mancomunidad. No se defienden nuestros derechos y nos impiden que podamos defenderlos nosotros mismos", señaló.

Durante la asamblea, en la que se vivieron momentos tensos, la vicepresidenta, alcaldesa popular de Burganes, llegó a poner sobre la mesa su cargo y dijo cedérselo al alcalde de Benavente. Aunque no es la forma adecuada para que el nombramiento se lleve a cabo.