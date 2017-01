Marcos acusa al PP de crear "alarma social" sobre la piscina

El concejal de Deportes, Fernando Marcos, asegura que los problemas técnicos de la piscina cubierta "están solventados" desde el sábado e insiste en que, con relación a los niveles de C02, "no existe ningún peligro para la salud. Si hubiese existido, la piscina estaría cerrada y no nos va a temblar el pulso a este equipo de Gobierno en ese sentido. Ninguna inspección de Sanidad ha detectado niveles que pongan en peligro la salud de los usuarios o de los trabajadores". Lamentó, además, "la política del fango que el PP de Benavente lleva a cabo, repitiendo la misma mentira y que no duda en crear alarma social".

Marcos asegura que los estándares marcados por ley con relación a la temperatura del agua y del ambiente de la piscina cubierta se cumplen desde el sábado aunque "lo cierto es que hasta hoy (ayer martes) no se ha alcanzado la temperatura de los 26 grados en el agua, que es a lo que estamos acostumbrados, y de un grado o dos más en el ambiente".

La Concejalía ha salido al paso de las críticas vertidas por el Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición por la gestión llevada a cabo en estas instalaciones municipales. El concejal cuenta con un informe técnico en el que se recogen las deficiencias detectadas en las instalaciones, solicitado antes de poner en marcha los trabajos previstos para las mejoras de las piscinas en el sistema de climatización, deshumectación y ventilación de estas dependencias.

Según recoge el informe, este sistema no funciona correctamente, "por lo que las operaciones de ventilación y deshumectación del recinto no se realizan en las condiciones de diseño proyectadas, lo que ocasiona la aparición de las condensaciones y humedades en el recinto de la piscina. En la actualidad, el equipo sólo sirve para calentar el agua del vaso de la piscina", mientras que el aire del recinto se calienta con agua procedente de la caldera.

El mismo informe explica que se sustituirá el equipo por uno cuyas dimensiones son mayores, por lo habrá que realizar de una serie de inversiones, que según explica el edil, en un principio no estaban previstas. Ya el pasado año las actuaciones de mejora de las instalaciones contó con una consignación presupuestaria de 65.000 euros que se quedó escasa para la modificación de la caldera y que se sumarán a los 70.000 euros de este presupuesto para completar los trabajos necesarios.

El informe viene a dar la razón al concejal del área cuando declaraba que los paneles solares de estas instalaciones están "sobredimensionados". Y es que el sistema está dimensionado para que funcione en invierno con 90 captadores. "El problema se origina en verano cuando la cúpula se abre y el agua del vaso de la piscina no necesita el aporte de las placas solares. En estas condiciones el sistema está muy sobredimensionado y solo necesitaría 24 captadores de los 90 existentes para cubrir las necesidades de agua caliente sanitaria en los vestuarios". De modo que, en la actualidad, hay 66 captadores inutilizados.

Marcos ha sido muy crítico con el PP al que acusa de haberse "inventado un medio de comunicación, registrado a nombre del popular Emilio José Cabadas, y que tiene falta de escrúpulos absoluta y donde se difunden las mentiras. Hasta hace poco tenía publicidad institucional del Patronato de Turismo, que tendrá que dar explicaciones".