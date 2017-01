Sobre el suceso de Alsasua

En respuesta al artículo de opinión "Los resultados de un gobierno de coalición" (Julia Pozo), publicado el día 29 de noviembre).

Querida Julia: mal nos van a sorprender desde el Partido Popular después de aquellos tiempos en que acusaban al grupo municipal de IU de ser copartícipes de millones de crímenes, ¿qué tiempos, verdad?

Para ser momentos históricos de cambio hay algo en lo que ustedes no cambian, la utilización de la política antiterrorista, práctica demagógica donde las haya, así como el acostumbrado tono agresivo de quien se cree dueño y poseedor natural del poder político o del poder a secas .

En cuanto a su moción por los sucesos de Alsasua, creo que hay que discernir lo que podría ser un reconocimiento por el buen servicio que este cuerpo realiza, de las orquestadas campañas políticas a las que ustedes nos tienen acostumbrados. Ejemplos hay sin salir de aquí, de Benavente, capitalizando a calzador el respaldo social a los toros (moviendo la maquinaria institucional para recabar las firmas de forma antidemocrática) o que decir de la Procesión del Encuentro por la autovía a Zamora, -mismo modus operandi-, o la misma vía férrea que ya debe estar a punto de concluir después de sus años de gobierno, ¿verdad que sí? Y yendo al meollo de la cuestión que nos ocupa, pues más de lo mismo, todo apunta a una campaña orquestada para su utilización mediática, por los mandos de Madrid, nada nuevo en el Ministerio del Interior y mucho menos del falangista y mentiroso ya exdirector del cuerpo Arsenio Sánchez de Mesa. ¿Quién no recuerda sus declaraciones después de los sucesos de Tarajal con 15 muertos, cuya versión tuvo que desmentir el ministro en sede parlamentaria? Etc, etc.

Flaco favor se le hace a los funcionarios públicos de la Guardia Civil tratando de honrarlos y arroparlos con falsedades, no se lo merecen. Creo que su dignidad, su valía y su impagable servicio está más que demostrado y nunca sobra reconocerlo. Pero a la sociedad civil no se la puede tomar el pelo de esta forma; por si alguien no lo sabe hay que recordar que el papel de la prensa está en entredicho en nuestro país por manipuladora y poco creíble, (se pueden buscar las referencias de ciertos estudios y las opiniones al respecto).

Para finalizar unos cuantos datos: mandos de la Guardia Civil no reconocen las versiones dadas por los medios en cuanto al mal clima en el pueblo con el Cuerpo, la mayoría de los vecinos con su alcalde a la cabeza ven un montaje con todo este asunto, postura compartida por la presidenta de la comunidad foral. En cuanto a las actuaciones judiciales están cuestionadas por reconocidos juristas y exmiembros del Tribunal Supremo?

Posdata: No hace falta salir de nuestra ciudad para comprobar los efectos poco ejemplarizantes del alcohol, en daños materiales y personales, incluidos los padecidos por los cuerpos de seguridad.

¿Acaso el PP perseguía esto al reformar el artículo 573 del Código Penal? Añoranzas de la dictadura Sra. Julia, los relatores de la ONU ya advirtieron a España de la posibilidad de criminalizar conductas que no son terrorismo.

Déjà Vú... Por último, Sí comparto que el citado pleno pudo ser triste. Pero seguro que para Ud. fue aún más triste el de la investidura de alcalde

(*) Exconcejal de IU del Ayuntamiento de Benavente