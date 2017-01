"El Ayuntamiento ha sido una agencia de colocación" durante décadas, denuncia Nieto

El Ayuntamiento de Benavente ha sido "una agencia de colocación" en la que imperaron "el caciquismo y el nepotismo" durante décadas. Esta "perversión del sistema de contratación municipal" favoreció un "vivero del voto cautivo" y fue una "tomadura de pelo a la ciudadanía".

Son palabras del concejal de Personal del Ayuntamiento benaventano, Jesús Nieto, que ayer confirmó en una comparecencia de prensa que casi seis de cada diez empleados laborales municipales fueron contratados "a dedo" durante las últimas décadas, burlando y soslayando la normativa laboral exigible a las administraciones públicas

Nieto dio a conocer los datos de un informe interno que ya adelantó este periódico el domingo y que indican que el 56% de los empleados de la plantilla laboral accedieron a su puesto de trabajo sin superar ningún proceso selectivo y se encuentran actualmente en fraude de ley.

"No se trata de criticar a los trabajadores sino a los que han permitido esto por acción u omisión", dijo antes de lanzar un mensaje de tranquilidad a los empleados que se encuentran en esta situación. "No se puede echar a todo el mundo a la calle. Muchos son mayores y si se les despidiera tendrían dificultades para encontrar trabajo. No vamos a entrar como un elefante en una cacharrería", agregó.

Nieto explicó que en año y medio se ha frenado el sistema anterior y por contra se han realizado 30 contrataciones a través de la Bolsa de Empleo impoluta" que garantiza la igualdad, el mérito y capacidad exigibles. "Esto también es gestión", proclamó.

El concejal también llamó la atención sobre las consecuencias que ha tenido "que desde el año 1991, con Antonio Zapatero de alcalde, se comenzara a inflar la plantilla municipal de forma desmesurada" e insistió en que el equipo de Gobierno pretende acabar con el nepotismo. "Esto no es señalar con el dedo a nadie sino tomar la temperatura de la situación actual", abundó.

La regularización de la situación a través de la Oferta Públicas de Empleo sería una de las formas de corregir la situación y el alcalde, Luciano Huerga, recordó que un proceso de estas características supondría unos costes "imputables a corporaciones pasadas" dado que los trabajadores han adquirido derechos. Huerga anunció en cualquier caso que el presente equipo de Gobierno ha venido "a cambiar" este sistema, no a perpetuarlo ni a beneficiar a unos pocos, ni a volver a cometer los mismos errores permitiendo la consolidación de plazas con contratos temporales.