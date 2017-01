Huerga convocará una reunión de alcaldes para examinar la situación sanitaria

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha confirmado que el Ayuntamiento contactará con todos los alcaldes de la comarca para examinar la situación sanitaria. La decisión de Huerga, que tomará forma en las próximas semanas, no es aislada. Militantes del PP y profesionales sanitarios abogan también por intentar propiciar una posición unánime en este asunto. Los cargos públicos que tienen representación en los consejos de salud han llegado a la conclusión de que las escasas reuniones de este órgano que se celebran cada año "no sirven para nada" porque "no tienen consecuencias". Aunque los problemas se detectan y se proponen soluciones, estas propuestas no van más allá y mueren en la Gerencia Provincial de Salud. En Benavente, el mantenimiento del cierre de una planta del Hospital lleva meses siendo tema de conversación. Al igual que en el caso de las citaciones para consultas especializadas, y pese a las cifras oficiales esgrimidas por la Consejería de Sanidad y la Gerencia regional de Salud, la impresión general basada en experiencias de conocidos o familiares confirma que los traslados a Zamora se podrían evitar en la mayoría de los casos, razón por la que la Junta acometió en su día la reforma del centro hospitalario.