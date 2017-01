La espera para acudir al traumatólogo en Benavente alcanza ya los 10 meses

Las quejas de los pacientes por la situación de las listas de espera están arreciando. No hay benaventano que no conozca un caso, ni profesional de Atención Primaria o especializada que no lo confirme. El Movimiento para la Defensa de la Sanidad está acumulando citaciones semana tras semana que indican que las listas de espera, dependiendo de la consulta o de la prueba solicitada, están disparadas.

Los pacientes están haciendo llegar también las citaciones a este periódico. Por ejemplo un vecino de la comarca de mediana edad que solicitó una consulta para el traumatólogo en agosto de 2016. A finales de mes recibió la carta. El especialista le atenderá en junio de 2017, esto es, con 10 meses de diferencia.

No es ni de lejos el único caso. En Benavente, una mujer de avanzada edad recibió en junio la citación para la consulta de Traumatología en el Centro de Especialidades. La atenderán en el mes de marzo, nueve meses después.

Traumatología es la especialidad con más demora con diferencia, pero no la única. El siguiente es el caso de un niño benaventano. El pediatra le pidió cita para una revisión oftalmológica en noviembre. El oftalmólogo le atenderá en el mes de marzo.

Otro paciente solicitó en octubre consulta para esta especialidad. Recibió la citación para el pasado mes de diciembre, aunque poco después de recibirla le llegó una comunicación anulando la consulta. Finalmente será atendido también en el mes de marzo. En ambos casos habrán pasado cinco meses.

Los pacientes que están pendientes de pruebas también tendrán que esperar. Es el caso, por ejemplo, de otra vecina de la comarca cuyo médico de cabecera solicitó una prueba de radiología en el Hospital de Benavente. Hasta mediados de mayo no se la harán.

Otro paciente estaba pendiente de un electromiograma. La prueba la solicitó en diciembre. Se la harán en Zamora en la consulta de Neurofisiología a finales de junio. Seis meses después.

En los centros de salud de Benavente y en el Centro de Especialidades los profesionales también confirman lo que está ocurriendo. Piden mantener el nombre en el anonimato pero no rehusan confirmar que la situación se está deteriorando. Un especialista explicó que había recibido orden de abandonar la consulta en Benavente para iniciar la guardia en Zamora. La sala de espera estaba atestada de pacientes. Los vio a todos antes de irse.

En Atención Primaria los profesionales hablan abiertamente. La Gerencia acaba de dar orden a los médicos de área de la ciudad, de Toro, de Camarzana, Corrales, La Guareña, Zamora, Aliste y Villalpando, de desplazarse a Sanabria para cubrir las guardias de urgencia. En Benavente-Sur había cuatro médicos de área. Una profesional de León se volvió a su provincia ante esta situación. Hace apenas unos años había seis médicos cubriendo esta zona.