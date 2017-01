De nuevo a manipular el ábaco de los días. De nuevo a subir la cuesta como Sísifo cargados con la roca a la espalda. De nuevo un año por delante para usarlo o dejar que nos use a su antojo. Atrás quedan los buenos deseos, las felicitaciones, los abrazos y las lágrimas vertidas por tantas nostalgias. Ahora, en el ruedo de la vida, llega la hora de la verdad.

"Y mientras los demás animales miran al suelo cabizbajos, al hombre le dio un rostro levantado y le ordenó que mirara al cielo y que, erguido, alzara los ojos a las estrellas", escribe Ovidio en su "Metamorfosis", explicando de forma sorprendente la ordenación dentro del Caos.

El tiempo inexorable nos abandona a nuestro albedrío y por una vez, nos adentramos en la certeza de que todo pasa más que rápido, volando. Enero es el mes de cuadrar los propósitos: dejaré de fumar, caminaré cada mañana, iré al gimnasio para estar en forma, me podré a bien con la familia, olvidaré rencores, tendré una vida más apaciguada? Promesas que se repiten cada año y que luego, al recapitular en el próximo diciembre llegamos a la conclusión de que no hemos ejecutado nada de lo que pensábamos poner en práctica. Pero carece de importancia porque no es norma obligatoria, no es una imposición inexorable que tengamos que cumplir. Lo importante es seguir vivos, un poco más envejecidos, eso sí, pero vivos al fin de cuentas.

El tiempo es propiedad de cada uno y por eso mismo debemos de administrarlo y utilizarlo dando prioridad a lo que realmente es prioritario de esta forma, el tiempo nos hará ser lo que queremos ser o lo que ya somos. Por eso no está nada mal llevar a cabo esta primera auditoria que de alguna forma nos va a marcar el camino por el que queremos ir y hacia dónde llegar. Es una especie de astrolabio que mide, que nos calcula y nos marca las posibilidades de todo se haga realidad.

Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar, decía Calderón de la Barca. También Paulo Coelho, quien me interesó cuando iba de santón repitiendo mantras para el sosiego y el reencuentro con la felicidad, pero que dejé de seguir cuando se vendió al mecanismo de las editoriales, dijo: "Cuando todos los días resulten iguales es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo".

Pero no solo las cosas buenas son las que nos definen, más bien, nos define el dolor, porque sin su existencia no sabríamos lo que es la paz y la felicidad, como tampoco existiría la sombra si no hubiese luz. El yin y el yang, la dualidad de cuanto existe en el universo.

Llegará un día en que nos preguntaremos si ha merecido la pena vivir. Entonces haremos la reflexión de si debimos arrepentirnos de algunas cosas que hicimos o de las que dejamos de hacer. Entonces crees que la vida se desmorona, que nada ha merecido la pena, pero pasa a tu lado alguien que extiende su mano y te llama amigo. Elevas los ojos al cielo y te das cuenta de que ya es primavera y que los árboles se llenan de lozanía. Que es un tiempo nuevo que te espera para que lo vivas.

Igual que las plantas, deberíamos de ser capaces de almacenar nuestra energía, lo mismo que ellos almacenan su savia durante el invierno para que lentamente suba y fluya cuando el sol sea capaz de desterrar los hielos.

Pero volviendo al tiempo, al que equivocadamente decimos que se nos va, cuando somos nosotros los que nos alejamos de él, pocas veces nos detenemos ante él para estudiar su magnitud y sí para marcarnos la pauta de estas pequeñas promesas, de estas tontas celebraciones tras las que escondemos el miedo del envejecimiento. Por eso me gusta repetir los versos de Luis Rosales. "Porque todo es igual y tú lo sabes... esta palabra, ahora cuando nace la nieve, cuando crece la nieve, en una vida que puede ser la mía?".

Pero hablar del tiempo parece que nos vuelve tristes, un tema tabú del que huimos si alguien nos propone una conversación o una tertulia sobre el problema de la existencia.

Nos acostumbramos a ver como huyen en masa los emigrantes de sus países de origen donde el tiempo se conjuga y se vive de otra manera. Nos acostumbramos a ver al indigente sin techo y le damos la espalda porque ese es otro tiempo sin tiempo que nos molesta y nos duele, porque en el fondo, somos seres humanos con corazón que late, con alma que siente y con lágrimas que aún nos quedan para derramar en las aflicciones.

Renegamos del invierno, de estos días grises y lentos, de tardes que oscurecen. Echamos de menos el sol y cuando este sale barriendo la oscuridad nos aferramos a él como la tabla salvadora en un naufragio. Contamos lo que falta para que amanezca la primavera y los días se alarguen. Es tiempo que esperamos, aunque, volviendo al poema de Rosales: todo será igual y nosotros lo sabemos?

Decía Charles Darwin que el hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Pero en este aserto no puedo estar de acuerdo con el naturalista inglés. Precisamente el que sabe valorar la vida es el que se permite el gusto de malgastarlo a su antojo. ¿Quién puede decir acertadamente que yo pierdo mi tiempo mirando cómo pasan las nubes? Copio una frase de Oscar Wilde que muchos deberían tener escrita sobre el dintel de la puerta de sus casas y que les permitiera leer antes de salir a la calle. "Todos vivimos en las cloacas, pero algunos miramos a las estrellas".