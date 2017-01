Familiares del anciano de Santa Clara realojado en un piso de alquiler desmienten al PP

La familia del anciano que residía en una vivienda de la calle Santa Clara en estado de deterioro desde hace al menos siete años desmintió ayer rotundamente las informaciones vertidas sobre este asunto por el Partido Popular. Una portavoz de las sobrinas del anciano explicó que su tío "en ningún momento ha estado desamparado" y calificó de falsas las informaciones difundidas por el Partido Popular. "Todas las sobrinas estamos de acuerdo en esto", precisó.

El concejal de Bienestar Social y Educación a quien el PP pidió públicamente la semana pasada que dimitiera, dio también respuesta a la cronología de fechas divulgada por los populares. "Es una mentira tras otra mentira, y un grave error tras otro", explicó Antonio Vega.

Según el concejal el 23 de noviembre, atendiendo la solicitud de una sobrina del anciano, la Policía Local se personó en la vivienda para comprobar su estado. Los agentes transfirieron la información al departamento de Urbanismo. Los técnicos del área giraron visita a la casa el día 1 de diciembre. Comprobaron que una parte de la edificación, una casa de planta baja, se hallaba en estado de deterioro, aunque no así las piezas en las que residía el hombre. En cualquier caso descartaron que el inmueble se encuentre en situación de ruina.

Los técnicos de urbanismo recomendaron al anciano que se pusiera en contacto con la Concejalía de Bienestar Social, que a su vez recibió información directa del Área de Urbanismo 24 horas después, esto es, el 2 de diciembre. Esa misma jornada la técnicos municipal de Servicio Sociales se entrevistó en el Ayuntamiento con el anciano y le recomendó que buscase una vivienda de alquiler.

No obstante, siempre según la explicación del concejal, ese mismo día la técnico contactó con inmobiliarias locales para buscar una vivienda de alquiler que se acomodase a las necesidades del vecino. La técnico encontró un piso de alquiler idóneo horas después y pasado el fin de semana (el día 2 era viernes) intentó localizar al anciano para comunicarle que había una vivienda que le podía interesar. Al no lograrlo la Concejalía envió a la Policía Local y finalmente el hombre se entrevistó con el alcalde, que le informó que el Ayuntamiento había encontrado una vivienda de alquiler y que en ningún caso se iba a encontrar en una situación desamparo. El vecino aceptó la propuesta municipal y el día 7 (dado que el 6 era fiesta se firmó un decreto de Alcaldía en este sentido. Ese mismo día el anciano la llave de la vivienda.

"En su primera versión el PP dijo que el día 7 se había firmado un decreto de desalojo sin haber encontrado un nuevo alojamiento. Es la primera mentira. Dado que implícitamente estarían reconociendo que se le realojó el mismo día, montan otra versión y la retrotraen quince días, pero vuelven a cometer otro error. El día 23 no se le podía realojar porque en un estado de derecho hay procedimientos legales que seguir, como bien sabe Manuel Vega, porque ha estado vinculado al urbanismo y sigue estándolo como asesor", explicó el concejal de área.

Antonio Vega advierte de que "otra cosa muy diferente hubiera sido que en la visita de los técnicos se hubiese apreciado la ruina fuese inminente de la casa, lo que no era así. Aunque el deterioro es importante, la parte habitada estaba en buen estado y un mes después está en condiciones análogas. Por lo tanto en ningún momento hubo riesgo". La tercera mentira tiene que ver con la queja del PP de no haber recibido información en la Comisión Informativa de área. "Esa comisión se celebró el día 1 a las 9.30 horas. No sé a qué hora fueron lo técnicos ese día a girar la inspección, pero lo que si sé es que la Concejalía no tuvo noticia de lo que ocurría hasta el día siguiente, por lo tanto el concejal no podía informar de algo que desconocía, y esta es la tercera mentira".

La cuarta, según Vega, tiene que ver con la afirmación del PP de que un vecino informó a concejales del equipo de Gobierno de la situación del anciano. "Yo he preguntado a cada uno de mis compañeros y esta afirmación es de nuevo falsa, pero el PP puede aclararlo diciendo con qué concejal o concejales habló ese vecino".

Antonio Vega ve una actitud "perversa" en la "cadena de falsedades" difundidas por el PP "sin ni siquiera preguntar a la Concejalía antes de salir a la prensa" y ha explicado que en ningún momento "yo he insultado a ningún edil; solo he calificado comportamientos difícilmente explicables y comprensibles".