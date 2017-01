Más de 850 personas utilizan la aplicación para móviles del Ayuntamiento

Cerca de un millar de personas se han descargado ya la aplicación municipal que el Ayuntamiento de Benavente puso en marcha hace poco más de tres meses para móviles y tabletas con el fin de aprovechar las nuevas tecnologías para acercar al ciudadano la información y los recursos turísticos de forma sencilla y, sobre todo, establecer un canal de comunicación directa entre el ciudadano y la Administración local.

De estos usuarios, 852 reciben habitualmente notificaciones y avisos relacionados con la agenda y la actividad municipal, tras haberse registrado y pedido este servicio.

La aplicación supone un nuevo medio de comunicación e interacción con la ciudadanía, que tiene en cuenta el fuerte crecimiento del uso de los dispositivos móviles para el acceso a Internet, según explicó el concejal de Régimen Interior, Fernando Marcos. "La aplicación nos permite canalizar la participación ciudadana de forma instantánea y también eficaz. Las posibilidades son numerosas de modo que los vecinos pueden comunicar con su teléfono móvil, o su tableta, cualquier incidencia o propuesta que estimen oportuna, o si lo prefieren realizar cualquier trámite electrónico", señaló el edil del área.

Las incidencias notificadas al Ayuntamiento a través de esta aplicación superan ya el centenar. De ellas, hay en la actualidad un total de 23 pendientes de actualizar, 6 en proceso de solución y 5 más consideradas "no válidas".

Cuando se recibe una incidencia se clasifica en una de las 17 categorías establecidas: abastecimiento, alcantarillado, alumbrado, arbolado, bancos, barandillas, calzada, contenedores, espacios deportivos, fuentes bebedero, fuentes ornamentales, juegos infantiles, limpieza de las calles, maceteros, papeleras, pilonas y semáforos. Y en cuestión de un máximo de diez días se da respuesta al usuario.

Una vez recibida se valora la posibilidad de resolverla. "En ocasiones nos estamos encontrando con un mal uso de la aplicación, puesto que se señalan incidencias que no son competencia del Ayuntamiento; otras veces algún ciudadano le da por mandar fotos de Pokemon y eso no es serio; también se comunican incidencias con fotografías incluidas de una acera en mal estado, pero no se pone dónde está", explicó el concejal. Es ahí donde se incluyen las incidencias consideradas "no válidas". Las que están en proceso de solución afectan a situaciones que, aunque estén contestadas y valoradas, no se pueden resolver a corto plazo; mientras las que están pendientes de actualizar, están aún por valorar y contestar al usuario.

La última incidencia registrada se refiere a la situación de la baldosas de la calle Pocico, "en mal estado", para lo que el usuario pide "a ver si pueden arreglarlo".

También dentro de la participación ciudadana se incluyen las consultas de esta aplicación. "Es un espacio que tenemos que optimizar mejor puesto que no hemos tenido una respuesta muy notable", señaló Marcos.

Son 83 las personas que han participado en las dos consultas activadas en las que se pide una valoración de las medidas municipales de participación y transparencia actuales y de la propuesta de participación directa al ciudadano a través de esta aplicación. Consultas que se llevan buena nota.

Hay también un apartado de propuestas que, aunque no son vinculantes, según recuerda el edil, permiten de un modo directo exponer ante la Administración local iniciativas que pueden llevarse a cabo como fue la de incluir en el apartado de "servicios" a los taxis. Este apartado se está infrautilizando y "en ocasiones no se utiliza bien. Lo que pone la gente son incidencias, más que propuestas". En la actualidad hay dos ya valoradas y seis en proceso de valoración y tienen que ver con obras, sanidad y otros. Los usuarios pueden valorar las propuestas con sus "me gusta" y también pueden compartirlas a través de la aplicación en sus redes sociales.