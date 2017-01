Instaladas tres compuertas en el Prado de las Pavas para atenuar los daños por riadas

La Concejalía de Media Ambiente ha finalizado las obras de instalación de compuertas en el Prado de las Pavas, un total de tres, con lo que pretende minimizar el efecto de las riadas en la zona y los daños que provocan que hace un año se cuantificaron en más de 5.500 euros. "Este equipo de Gobierno cumple lo que dice. Se puede tardar más o menos tarde, pero no se dejan pasar ocho años y después se mete prisas", puntualizó el edil del área, Manuel Burón. El edil lamentó que desde la Junta de Castilla y León no se haya contado con Benavente en la reunión que ha mantenido con 35 núcleos de población zamoranos para entregarles las guías de respuesta ante episodios de inundaciones. "Parece ser que Benavente no sufre inundaciones", dijo irónico el concejal Burón quien incidió en que se van a atenuar con la nueva actuación valorada en unos 6.000 euros.