El Gobierno local de Morales acusa a la oposición de frenar inversiones

Foto M. A. C.

Desarrollo de una sesión plenaria en Morales de Rey. Foto M. A. C.

La oposición en el Ayuntamiento de Morales de Rey, con su mayoría de votos, llegó a tumbar en el Pleno la propuesta del gobierno local de aprobar modificaciones al presupuesto para ajustar partidas y poder acometer inversiones. Una circunstancia que la alcaldesa Elsina Fernández (Ahora Decide), traerá ""graves" consecuencias para futuras inversiones. La alcaldesa apunta a que la inejecutabilidad del presupuesto al completo perjudica a los ejercicios futuros, de ahí las transferencias de créditos que habitualmente acometen los Consistorios ante las medidas de la denominada Ley Montoro.

En la última sesión plenaria del año 2016, los tres ediles del PP y la concejala no adscrita rechazaron el punto del orden del día que figuraba como aprobación inicial del expediente de modificación de créditos dentro del vigente presupuesto económico. El gobierno local está integrado por dos concejalas de Ahora Decide con el apoyo del concejal del PSOE.

Tanto desde la alcaldía como la propia secretaria interventora se informaba del contenido del punto del orden del día a debatir, siendo rechazado por los cuatro ediles de la oposición, aseguraron fuentes municipales. Desde la alcaldía se apunta a la gestión realizada por el equipo de gobierno aduciendo el ahorro en algunas partidas de gastos previstas para 2016 como las de festejos, abastecimiento de agua, material de oficina, personal o mancomunidades, por ejemplo. En palabras de la propia alcaldesa, "ha sido muy importante el ahorro en el tratamiento del agua que gracias a las gestiones realizadas con empresas del sector ha supuesto reducir la factura de los 5.900 euros a menos de 2.000 euros". Elsina Fernández aduce en este sentido que al no haber consumido agua del abastecimiento comarcal también se redujeron los gastos. Para Fernández es "lamentable" que gracias al rechazo del PP y de la concejala no adscrita se hayan tenido que suspender actuaciones previstas. No duda la alcaldesa en acusar al portavoz popular Francisco Parrado y al conjunto de la oposición de "boicotear" el desarrollo de Morales y de Vecilla. Según la alcaldesa, "la explicación en el Pleno sobre la importancia de gastar todo el presupuesto posible, ya que la consecuencia, en caso contrario, sería perder inversiones este año y el próximo, obtuvo como respuesta del portavoz del PP: bueno ya se sacará de otro sitio". Este hecho hace que Fernández señale que "es muy triste que quienes representan a un partido político como el PP y quienes deben defender los intereses del pueblo que les ha votado, estén dispuestos a boicotear su desarrollo". La alcaldesa de Morales de Rey apunta por continuar optimizando la gestión poniendo como ejemplo reducir la partida de festejos que se gastaban 60.000 euros "sólo en música" y actualmente "apenas superamos los 30.000 euros", así como se ha ampliado la oferta cultural.

En el Pleno en cambio, se aprobó por unanimidad la incorporación del municipio como socio fundador de la cooperativa Efi Duero de ahorro energético.