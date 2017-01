Cierre provisional de la piscina cubierta por problemas en la caldera

La Concejalía de Deportes ha tenido que proceder al cierre "provisional" de la piscina climatizada de Benavente ya que se han detectado problemas en el mantenimiento de la temperatura de las instalaciones, generados por las deficiencias existentes en la caldera. El concejal del área, Fernando Marcos, espera que a lo largo de esta jornada se pueda restablecer la normalidad en las dependencias municipales con el fin de poder abrirlas en el día de mañana. Las altas temperaturas han ocasionado un "sobre esfuerzo" de la infraestructura, según el concejal quien explica que habitualmente la caldera "está trabajando a un 60 por ciento y con las altas temperaturas, la caldera ha estado funcionando a lo largo de todo el día", explicó Marcos.

"Ya el viernes se detectaron problemas con la caldera y se llevaron a cabo labores de mantenimiento con el fin de proceder a su reparación", añadió. En el seguimiento de la incidencia, el sábado los técnicos municipales volvieron a las instalaciones y también en la jornada de ayer.

Una de las piezas averiadas está a la espera de su reposición. Desde la Concejalía esperan que esta misma mañana ya esté dispuesta para proceder a su instalación y, aunque hoy mismo podría estar solventado el problema técnico, no sería posible que la cúpula y el agua "cogieran la temperatura adecuada. Estamos hablando de que hay unos 21 grados y lo normal son 26", aclaró el edil.

Precisamente, el grupo popular en la oposición pregunta por qué no se han invertido los 65.000 euros previstos en el presupuesto de 2016 para el arreglo de la caldera. En este sentido, el concejal ya ha explicado que ese importe no era suficiente para la reparación necesaria, según el estudio realizado, y que se suma este año a otros 70.000 euros con el fin de no sólo sustituir la caldera, sino también realizar la obra civil necesaria para ello.