Aulas festivas

Conciliar la vida familiar y laboral no se hace fácil cuando se acercan las jornadas no lectivas que no son festivas. En Benavente, desde el año 2012 una asociación puso en marcha una iniciativa que estas semanas de fiestas navideñas ha contado ya con más de 50 chavales, en diferentes turnos y días, con la que se pretende facilitar a las familias un lugar donde ofrecer a los niños iniciativas de formación, ocio y tiempo libre en estos días en los que la actividad laboral continúa pero la de los centros escolares no.

"Vacaciones en el cole" es este proyecto que durante años se ha ido organizando por Divertimento, en colaboración con el ayuntamiento, en las instalaciones de los distintos centros escolares de Educación Primaria y Secundaria. Este año el programa se desarrolla en el colegio Buenos Aires. "Vamos rotando por los diferentes colegios", explicó Sara Boyano, una de las profesoras.

La asociación que promueve esta iniciativa está integrada por monitores de tiempo libre y profesores que pretenden cubrir la vacante dejada por el ya desaparecido programa de Centros Abiertos que ofrecía la Junta de Castilla y León para las jornadas laborales no lectivas.

En esta edición la temática de los talleres y actividades versan sobre "las Navidades en el mundo", así que en los últimos días los niños participantes, veinticinco en la última semana, han disfrutado de iniciativas tradicionales de la Nochebuena y la Nochevieja, como el Concierto de Año Nuevo o "comer las uvas" (que han sido sustituidas por lacasitos para la ocasión".

Los talleres de manualidades y reciclaje han servido para realizar los trajes con los que cada uno de los participantes se han disfrazado para las fiestas navideñas. También se realizan talleres de hábitos saludables. "Es un modo de tener a los niños entretenidos en esas horas que los padres no tienen donde dejarlos porque tienen que trabajar. El horario está abierto desde las ocho menos cuarto de la mañana hasta las tres de la tarde", señaló la profesora.

Entre los participantes, que repiten de otras convocatorias de esta programa a lo largo del año, hay niños de edades comprendidas entre los tres y los doce años.

La actividad de este programa se prolongará en esta edición hasta el próximo jueves. Pero, además, se ofrece a las familias en las fiestas de Carnaval, Semana Santa y durante la época estival.

La programación municipal de las fiestas navideñas acoge hoy la presencia del Paje Real que estará en Santa María desde las 17.30 horas a las 20.30 para recibir a los niños y recoger sus cartas para los Reyes Magos. Volverá mañana a la misma hora.

También hoy habrá teatro, a cargo de "El Musiquero de Oz", a partir de las 18.30 horas.

En el Punto Joven, por la mañana, vuelve el programa "Muévete" con un nuevo taller de elaboración de jabón artesanal. Mientras que mañana habrá un taller de mascaradas para lo que es necesario inscribirse. A las seis, se inaugura en la Plaza Mayor, el Belén Viviente.